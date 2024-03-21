"حرب الروبوتات قد بدأت".. روبوت روسي يدمر منصة روبوتية غربية في أوكرانيا(فيديو)

نشرت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر تدمير منصة THeMIS UGV الروبوتية العسكرية الإستونية الصنع من قبل درونات FPV الروسية التي تستخدم على نطاق واسع لإصابة الأسلحة الغربية.

وعلقت قناة PanzerWaffle على ذلك قائلة:" يبدو أن حروب الروبوتات قد بدأت".

ومن غير المعروف ما الذي تبقى من روبوت THeMIS UGV المجنزر بعد إصابته بدرون FPV الروسي، علما أن مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات الروسي وعد بدفع مبلغ قدره مليون روبل لمن يقدّم له روبوت THeMIS UGV بحالة تقنية جيدة وصالحة لدراسته.

يذكر أن منصة THeMIS UGV الروبوتية العسكرية المخصصة لإجلاء الجرحى ونقل الذخائر تم تصنيعها في شركة Milrem Robotics الإستونية من المكونات الأوروبية، وتعتبر من أفضل المنصات الروبوتية في هذه الفئة.

ويبلغ طول الروبوت 2.4 م، وزنه 1500 كيلوغرام. وتم تزويده بمحرك ديزل كهربائي، ويتم التحكم فيه عبر قناة لاسلكية محمية. كما يمكنه أن يسير بشكل مستقل اعتمادا على إحداثيات تلقاها مسبقا. وبمقدور الروبوت أن يعمل دون أن يزوّد بالوقود الإضافي لمدة 15 ساعة وينقل 1200 كلغ من الحمولة المفيدة. ومن ميزاته قدرته العالية على المناورة، والعمل بصمت دون إحداث ضجيج، وارتفاعه المنخفض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا