مركبات نباتية تساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم

اكتشف علماء معهد شيبورا للتكنولوجيا الياباني وجامعة كاتانيا الإيطالية أن مواد البوليفينول المرة والقابضة تساعد على تحسين الذاكرة والتحكم في مستوى السكر في الدم.

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وتشير مجلة Biomolecules، إلى أن هذه الدراسة عبارة عن مراجعة علمية للبحوث المنشورة حول فوائد مادة البوليفينول المرة والقابضة الموجودة في الفواكه والخضروات والقهوة والشاي لصحة الإنسان.

والبوليفينول، مركبات نباتية قوية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة. يمكنها حماية الخلايا من التلف الناتج عن أشكال خاصة من الأكسجين التي تتراكم في الجسم مع مرور الوقت.

وأظهرت نتائج المراجعة العلمية أن تناول مادة البوليفينول المر (كاستالاجين، جراندينين وفيسكالاجين) الموجودة في الشاي الأخضر تحفز الجهاز الهضمي على تركيب الهرمونات الضرورية لتنظيم مستوى الغلوكوز في الدم.

واكتشف الباحثون أيضا، أن مادة البوليفينول القابضة (الفلافانول) تنظيم تنشيط محور الغدة النخامية والكظرية. وهو نظام الغدد الصماء العصبية الرئيسي المسؤول عن الحفاظ على توازن الجسم، والتكيف مع العوامل البيئية والبقاء على قيد الحياة في ظروف الإجهاد. كما أن لهذا المحور تأثيرات عميقة على تنظيم العواطف والذاكرة. والبوليفينول القابض موجود بكثرة في الكاكاو.

المصدر: gazeta.ru