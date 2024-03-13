أصوات صرخات وآهات مرعبة من "الجحيم"!

بدأت هذه القصة المثيرة بإعلان صحيفة "أمينوساستيا" الفنلندية في عام 1989 أن الروس حفروا بئرا في الجحيم، وتناقلت وسائل إعلام دولية الخبر وانتشر لاحقا في أرجاء أخرى من العالم.

إقرأ المزيد

الصحيفة الفنلندية ذكرت نقلا عن "الدكتور عزاكوف" الذي وُصف بأنه عالم سوفيتي، وأحد مديري المشروع قوله: "لقد أنزلنا ميكروفونا في البئر، مصمما لتسجيل حركة ألواح الغلاف الصخري، لكن بدلا من ذلك، سمعنا صوتا بشريا عاليا بدا وكأنه صوت ألم. في البداية اعتقدنا أن الصوت ناجم عن معدات الحفر، إلا أننا حين فصحناها بعناية، تأكدت أسوأ الظنون. الصرخات المتوالية لم تأت من شخص واحد بل كانت صرخات وآهات ملايين من البشر. لحسن الحظ سجلنا الأصوات المرعبة على شريط".

لاحقا تبين عدم وجود مسؤول سوفيتي في مشروع الحفر بهذا الاسم، إلا أن التسجيل الصوتي "المرعب" الذي زُعم أنه سجل في تلك البئر عام 1984 على أعماق سحيقة بلغت 12 كيلو مترا، لا يزال متداولا حتى الآن، وقد زعمت الصحف الفنلندية والسويدية في نهاية الثمانينيات بناء عليه أن "الروس أطلقوا شيطانا من الجحيم".

البداية كانت في عام 1970، حين بدأ العلماء السوفييت في حفر بئر عميقة للغاية في شبه جزيرة كولا في منطقة "مورمانسك" بأقصى شمال غرب روسيا. هذه البئر أطلق عليها في وقت لاحق اسم "الطريق إلى الجحيم".

العلماء والخبراء السوفييت العاملون في حفر بئر "كولا" توصلوا إلى حقائق قلبت الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة من قبل ومنها أن طبقة الجرانيت أعمق بكثير مما كان متوقعا، ولم تكن هناك طبقة من البازلت على الإطلاق، وعلى خلاف التوقعات تجاوزت درجة الحرارة بسرعة مئتي درجة مئوية، كما تبددت نظريات العلماء بشأن ارتفاع كثافة الصخور في الأعماق واتضح أن الصخور على عمق سبعة كيلومترات وأيضا على بعد أمتار من السطح تمتلئ بالشقوق والتجاويف، وعثر على المياه في كل مكان، على الرغم من أنه كان يتوقع أن تختفي المياه الجوفية في الأعماق السحيقة.

هذا الاكتشاف السوفيتي الأخير كان مهما للصناعة النووية في جميع أنحاء العالم، وفيما كان يخطط في السابق لدفن النفايات النووية في أعماق الأرض، تم التخلي عن هذه الفكرة في جميع أنحاء العالم بعد العثور على المياه على عمق سبعة كيلومترات، نظرا لما يمثله هذا الأمر من تهديد بتلوث المياه الجوفية وانتقال العناصر المشعة إلى سطح الأرض.

بعد أن تجاوز العلماء السوفييت عمق 7 كيلومترات، بدأت صعوبات الحفر تزداد وفشلت المعدات الواحدة تلو الأخرى، وتم استئناف الحفر أعمق بصعوبة كبيرة.

حين وصل الحفر إلى عمق بين 8 إلى 10 كيلو مترات اكتشف العلماء كائنات حية في منطقة تصل درجات الحرارة فيها إلى مئتي درجة وضغط يصل إلى ما يعادل ألف مرة ضغط الغلاف الجوي، وأثبت الجيولوجيون وعلماء الأحياء أن الحياة على كوكب الأرض نشأت قبل مليار سنة مما كان يعتقد في السابق.

علاوة على كل ذلك، تم تم العثور على الذهب تقريبا في جميع مراحل حفر البئر، ما يعني أن احتياطيات الذهب على هذا الكوكب لا تنضب، كما تم اكتشاف خامات النحاس والنيكل مع احتياطيات لملايين السنين من الاستخراج الصناعي بعمق كبير. كان العلماء السوفييت أول من أثبت أن الاحتياطيات المعدنية في أحشاء كوكبنا أكبر بكثير مما كان متوقعا.

ما يمكن وصفها بـ"أصوات الجحيم"، انتشرت الأنباء عنها خارج الاتحاد السوفيتي حين وصلت أعمال الحفر في تاك البئر إلى عمق اثني عشر كيلومترا.

يقول خبراء أن البحوث الصوتية في الجيولوجيا عمل معروف، بما في ذلك تسجيل ما يصدر من اصوات داخل الآبار. من خلال تحليل الأصوات القادمة من الأعماق، يتوصل العلماء إلى استنتاجات بشأن حركة طبقات الصخور ويمكنهم التنبؤ بسلوك البئر، كما أن الدراسات الحديثة أظهرت أن بعض الصخور تتميز بخصائص صوتية، حتى أنه من الممكن تسجيل أصوات النشاط البشري في بئر عميق. الأصوات المسجلة ليست للمعذبين في الجحيم بل هي منعكسة من أولئك الذين يعيشون على السطح.

العمل في بئر كولا السوفيتي تم إيقافه في عام 1995، وبني سور حوله. استنفدت تلك البئر صاحبة العمق السحيق إمكانياتها في ذلك الوقت، وتوقف العمل بها أيضا لنقص التمويل، إلا أن الآهات والصرخات المرعبة لا تزال تصدر عن ذلك التسجيل الصوتي الذي قيل إنه التقط لجحيم "مفترض" في الأعماق.

المصدر: RT