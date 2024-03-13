وصول دفعة جديدة من دبابات "تي-90 إم" المطورة إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة

تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من دبابات "تي – 90 إم، بروريف" المطورة، والتي بدأت عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وجاء في تقرير نشرته قناة "تليغرام" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية أن الدبابات المسلمة لوزارة الدفاع اكتسبت بعض الميزات الهامة المتعلقة بتطوير قدرتها على الحماية من الدرونات، ما يعد أمرا ضروريا للحفاظ على حياة أفراد الطاقم ورفع فاعلية تنفيذ المهام القتالية، كما تم إدخال بعض التعديلات في المواصفات الاستثمارية للدبابة.

وأعادت مؤسسة "روستيخ" إلى الأذهان أن "تي 90 إم، بروريف" عبارة عن نموذج من دبابة "تي – 90" خضع للتحديث العميق. ولا يتجاوز ارتفاع الدبابة مترين، وهو أدنى هيكل للدبابة الأساسية في العالم. ولا يتجاوز وزن الدبابة 48 طنا. وتم تزويدها بمحرك ينتج 1130 حصانا، ويستخدم أنواعا مختلفة من الوقود، ما يسمح لها بالسير على الطريق المعبدة بسرعة 70 كلم/ساعة.

يتضمن طاقم الدبابة 3 أفراد، حيث تم تقليص عددهم من 4 إلى 3 أفراد بفضل استخدام جهاز التعمير الأوتوماتيكي.

أما مدفع الدبابة الأملس عيار 125 ملم فيمكن استخدامه كذلك كمنصة لإطلاق الصواريخ الموجهة إلى مسافة 5000 متر، وبلغ مدى رمي القذائف الجوفاء 4000 متر. وتمتلك الدبابة كذلك منظومة أوتوماتيكية لقيادة النيران تستخدم ليلا ونهارا، فضلا عن تزويدها بأجهزة الحماية من جميع الاتجاهات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا.