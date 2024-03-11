"الفيروس المنقرض".. إحدى سلالات الإنفلونزا تختفي بالكامل

اختفى أحد أجناس فيروس الإنفلونزا الذي أصاب الملايين واستهدف الأطفال من على وجه الأرض، والخبراء متأكدون تماما من اختفائه، ويعتقدون أنه يجب إزالته من اللقاحات.

وينتمي الفيروس "المنقرض" إلى عائلة الإنفلونزا "بي" (B)، والمعروفة باسم سلالة "ياماغاتا" (وهي إحدى سلالتين من النوع بي للفيروس المسبب للإنفلونزا الموسمية).

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ومع بداية موسم الإنفلونزا، عادة ما نحصل على لقاحات تحمي من أربع سلالات من الفيروس: سلالتان من النوع "أ" (A) وسلالتان من النوع "بي" (B).

وخلال الأسبوع الماضي، صوتت لجنة من الخبراء الذين يقدمون المشورة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن اللقاحات، بالإجماع على التخلي عن أحد اللقاحات الأربعة السنوية، باستبعاد فرع عائلة الإنفلونزا "بي"، المسمى "ياماغاتا".

ومع انتشار فيروس كورونا، أدت الاحتياطات المتخذة لوقف انتشار "كوفيد-19"، مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي، إلى انخفاض حالات الإنفلونزا إلى أدنى مستوياتها التاريخية، لدرجة أنه تم القضاء على سلالة "ياماغاتا"، وهي واحدة من اثنين من فيروسات الإنفلونزا "بي"، إلى جانب فيروس "فيكتوريا". وانفصل الاثنان في الثمانينيات، لكنهما ظلا مرتبطين ارتباطا وثيقا.

ومع ذلك، فهي ليست الفيروسات الأكثر فتكا ولا الأسرع تطورا. ولأنها تتطور ببطء، فإن المناعة عادة ما تستمر لفترة أطول، ما يعني أن البالغين أقل عرضة للإصابة.

وتميل الفيروسات "بي" إلى التسبب في المزيد من المرض لدى الأطفال، الذين لم يتعرضوا لها بالقدر نفسه.

وفي الوقت نفسه، فإن فيروسات الإنفلونزا "أ"، مثل فيروس H1N1 المألوف، هي التي تثير القلق بشكل عام، وهي الأنواع التي تسبب الأوبئة، مثل "الإنفلونزا الكبرى" عام 1918 والتي قتلت ما يقدر بنحو 50 مليون شخص.

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ومن المعروف أنه لم تتسبب فيروسات "بي" في حدوث جائحة عالمية، ومع غياب "ياماغاتا" على ما يبدو عن المشهد، اتفقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مع منظمة الصحة العالمية (WHO) على أنه لم يعد هناك حاجة إلى إدراجه في القائمة الموسمية للقاحات الإنفلونزا.

وقالت الإدارة: "من أجل مصلحة الصحة العامة، أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشدة مصنعي لقاحات الإنفلونزا بإزالة فيروس سلالة ياماغاتا/بي (B/Yamagata) من لقاحات الإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة لموسم الإنفلونزا 2024-2025. وتعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشركات المصنعة معا حتى يتم الانتقال من لقاحات الإنفلونزا الموسمية رباعية التكافؤ إلى لقاحات الإنفلونزا الموسمية ثلاثية التكافؤ في موسم الإنفلونزا القادم".

وعلى الرغم من موافقة خبراء الصحة على التخلي عن هذه السلالة في لقاحات الإنفلونزا القادمة، جادل العاملون في صناعة الأدوية بأن الشركات المصنعة ستحتاج إلى وقت للتحول إلى الصيغة الجديدة.

المصدر: مترو