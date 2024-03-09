الجيش الروسي يطوّر بنادق مضادة للدرونات من جيل جديد

أصبحت البنادق الروسية المضادة للدرونات قادرة على مكافحة الدرونات الأوكرانية الثقيلة من طراز "بابا ياغا"، بفاعلية فائقة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصدر في الشركة المصنعة قوله:" أصبح من الممكن تحقيق تلك الفاعلية بفضل استخدام الهوائيات المحورية، وتمتلك تلك الهوائيات، مقارنة بالهوائيات الكلاسيكية، بعض الميزات المهمة، وهي تؤمن الإسكات المضمون لأجهزة الدرون الإلكترونية، وتسمح لجندي يستخدم البندقية بتشكيل سحابة كثيفة من التشويش المؤثر على الدرون من زوايا مختلفة، وذلك دون أن يصوّب الهدف مباشرة.

topwar.ru

وقال المصدر إن إسكات الدرون الأوكراني من طراز "بابا ياغا" كان نجاحا كبيرا بالنسبة للجنود الروس. والآن بمقدورهم إسكاته في كل مرة يقترب فيها لأنه سيضيع بتأثير التشويش ويستمر في التحليق إلى مسافة 100 متر بدلا من إصابة الهدف المعيّن له، ثم يعود مرة أخرى حيث يتعرض للتشويش مجددا، ونتيجة لتلك الحركة العشوائية ينتهي شحن البطاريات في الدرون ويصبح غير قادر على تنفيذ المهمة.

يذكر أن "بابا ياغا" هو نموذج مطور للمروحية المسيّرة الزراعية السداسية المراوح Reactive Drone Agric RDE616، وبإمكانه أن يحمل حتى 50 كيلوغراما من الحمولة المفيدة. وتم تزويده ببضع قنوات تضمن حمايته من وسائل الحرب الإلكترونية. وإضافة إلى ذلك لديه إمكانية لتحقيق التحليق المستقل بناء على مسار معين له.

المصدر: روسيسكايا غازيتا