طائر إفريقي بحجم الإنسان يتغذى على التماسيح والثعابين (فيديو)

يعتبر طائر حذاء النيل الأبيض أو "أبو مركوب" من أخطر الطيور التي تعيش في القارة الإفريقية بسبب شراسته وطبيعته العدائية.

يصل طول طائر "حذاء النيل الأبيض" إلى 1.5 متر، وله منقار حاد يبلغ طوله 0.3 متر، وهو ثالث أكبر منقار لطائر في العالم، بحسب ما ذكر موقع "livescience".

منقاره العملاق وأرجله الطويلة النحيلة تجعله حيوانا مفترسا، يقف ساكنا تماما للتمويه وطمأنة الفريسة، قبل الانقضاض عليها وابتلاعها بالكامل.

وجدت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة "علم الطيور الأفريقية" أن سمك السلور يعد فريسته المفضلة، حيث يشكل حوالي 71% من وجباته، كما أنه يتغذى على الثعابين وصغار التماسيح.

غالبا ما تعيش هذه الطيور بشكل منفرد، وعند التكاثر تضع الأنثى ثلاث بيضات وعادة ما يبقى جنين واحد فقط على قيد الحياة حتى سن البلوغ.

وتعود سلالة طائر "حذاء النيل الأبيض" إلى نهاية العصر الطباشيري، أي قبل 145 مليون عام.

تم إدراج هذا الطائر على أنه معرض للانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ولم يتبق منه سوى 5000 إلى 8000 طائر.

المصدر: livescience