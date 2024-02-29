إيران.. اكتشاف أحمر شفاه قد يكون "الأقدم في العالم"

قال علماء إن الصبغة الحمراء الزاهية الموجودة داخل أنبوب حجري صغير اكتشف في جيروفت بإيران، ربما تكون أقدم مثال معروف لأحمر الشفاه في العالم.

واستعاد علماء الآثار مستحضرات التجميل التي تعود إلى العصر البرونزي في عام 2001 في جيروفت، وهي مدينة تقع في جنوب شرق إيران، بعد فيضان نهر هليل واجتياح العديد من المقابر القريبة من الألفية الثالثة قبل الميلاد، وفقا لدراسة نشرت في الأول من فبراير في مجلة Scientific Reports.

Discovered near Bronze Age cemeteries in the southeastern Iranian city of Jiroft, a 4,000-year-old stone vial holding a bright red pigment may be an early example of lipstick.https://t.co/pye2RJfTtkpic.twitter.com/ero8k33IVy — Archaeology Magazine (@archaeologymag) February 28, 2024

A Bronze Age lip-paint from southeastern Iran https://t.co/TSfqFPoL5apic.twitter.com/aX1A3qwSJW — Chemistry News (@ChemistryNews) February 1, 2024

وكتب العلماء في الدراسة أن المياه السريعة دفعت الأنبوب المصنوع من الكلوريت المنحوت بشكل معقد إلى السطح إلى جانب العديد من القطع الأثرية الأخرى، والتي نهب السكان المحليون الكثير منها. والعناصر التي تم استردادها، بما في ذلك أحمر الشفاه، أصبحت الآن جزءا من مجموعة متحف جيروفت الأثري.

إقرأ المزيد

ولمعرفة المزيد عن طلاء الشفاه القديم، قام الباحثون بتحليل المادة الحمراء باستخدام التأريخ بالكربون المشع، وحددوا أن عمرها يصل إلى 4000 عام ويعود تاريخها إلى وقت ما بين عام 1936 و1687 قبل الميلاد.

وقال كبير مؤلفي الدراسة ماسيمو فيدال، عالم الآثار في جامعة بادوا في إيطاليا، لموقع "لايف ساينس": "كانت المادة التي استخرجناها من القارورة داكنة جدا ومسحوقة (على شكل بودرة). وهذا الأنبوب، المصنوع من صخرة الكلوريت الخضراء الناعمة، يحاكي شكل قطعة من قصب المستنقعات، حيث كان الناس في ذلك الوقت يقطعون القصب إلى قطع لاستخدامها كحاويات رخيصة للاستخدام اليومي. ولكن في هذه الحالة، فإن الأنبوب مصنوع من حجر أنيق وثمين".

ووجد العلماء أن خليط الصباغ مصنوع في الغالب باستخدام الهيماتيت المسحوق، وهو معدن أكسيد الحديد الثلاثي، ما أدى إلى لونه الأحمر النابض بالحياة، إلى جانب معادن أخرى، مثل المنغنيت والبراونيت. وتمت إضافة جزيئات الكوارتز أيضا إلى المزيج، إما لتلطيف الخليط أو لإضافة لمعان إليه.

وتحتوي صبغة الشفاه أيضا على آثار من الألياف النباتية، والتي ربما استخدمت لإضافة رائحة أو نكهة إلى المنتج.

إقرأ المزيد

وكتب العلماء في الدراسة أن الصبغة نفسها "تحمل تشابها صارخا مع وصفات أحمر الشفاه المعاصرة".

على الرغم من أن علماء الآثار ليسوا متأكدين من صاحب أحمر الشفاه، إلا أنهم يعرفون أن منتجات التجميل مثل هذا المنتج كانت شائعة الاستخدام من قبل النساء في إيران خلال هذه الفترة الزمنية.

وشملت المنتجات الشعبية الأخرى مسحوقا أسود كان يستخدم ككحل، والحناء، التي كانت تستخدم لصبغ الشعر والجلد، وفقا لدائرة الدراسات الإيرانية القديمة، وهو برنامج تعليمي غير ربحي.

ومع ذلك، فإن علماء الآثار مترددون في إعلان هذه القطعة الأثرية بأنها أقدم صبغة شفاه في العالم.

وقال فيدال: "في الوقت الحاضر قد يكون أقدم طلاء شفاه نعرفه. لكنني أتوقع أن يتم التعرف قريبا على الأمثلة الأقدم من قبل زملاء آخرين".

المصدر: لايف ساينس