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روسيا.. اكتشاف معدن جديد في كاريليا

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. اكتشاف معدن جديد في كاريليا
Karelian Scientific Center
أثناء العمل في مكمن سريدنايا بادما
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أعلن المكتب الإعلامي لمركز كاريليا العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء اكتشفوا معدنا جديدا في مكمن سريدنايا بادما في جمهورية كاريليا، أطلق عليه اسم "سيلينوجونويت".

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وجاء في بيان المكتب: "اكتشف العلماء معدنا جديدا في شبه جزيرة زاونيجسكي في كاريليا. لهذا المعدن نوع مماثل - جونويت - اكتشف في أستراليا، بيد أن نظيره الروسي يحتوي على السيلينيوم، لذلك منح اسم دولي - سيلينوجونويت".

ووفقا للمكتب، بعد إجراء العديد من الاختبارات بما فيها التحليل الهيكلي بالأشعة السينية، وافقت اللجنة الدولية على منحه اسم سيلينوجونويت (Cu2Pb3Bi8(Se,S)16) مؤكدة أنه معدن من نوع جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدن هو المعدن الرابع عشر الذي يكتشف في جمهورية كاريليا.

المصدر: تاس

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