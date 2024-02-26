الصين.. البدء في إنتاج شريحة ماسية تستخدم في صناعة الأسلحة

أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية بأن فريقا من العلماء الصينيين اكتشف طريقة جديدة لصنع شريحة من الماس لإنتاج رقائق عالية الأداء، يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس فريق العلماء في مجموعة CETC الإلكترونية الحكومية الصينية قوله إن الشرائح الجديدة، بصفتها أشباه الموصلات، تتمتع بأداء ممتاز، بما في ذلك القوة والتردد العاليين، فضلا عن استهلاك الطاقة المنخفض للغاية. ولديها إمكانات واعدة للاستخدام في مجال أجهزة الميكروويف الصلبة من جيل جديد .

واستخدم العلماء الصينيون الماس المزروع صناعيا كرقاقة لصنع جهاز أشباه الموصلات من نيتريد الغاليوم، مما أدى إلى زيادة كفاءة النظام بنسبة 30%. وكان يعتقد سابقا أنه نظرا للخصائص الفيزيائية والكيميائية المختلفة لنتريد الغاليوم والماس، فمن الصعب من الناحية التقنية الدمج بينهما.

إقرأ المزيد

واستخدم الباحثون أسلوبا هندسيا جديدا يقوم على زيادة الماس الاصطناعي على سطح نيتريد الغاليوم مع تجنب تكوين شوائب الغرافيت في الماس.

وقالت الصحيفة إن هذا الاكتشاف سيزيد إلى حد بعيد من كفاءة إلكترونيات الأسلحة، بما في ذلك بواعث الموجات الدقيقة الواعدة المستخدمة للأغراض العسكرية.

وفي مطلع فبراير عام 2024 أصبح من المعروف أن الصين اخترعت أول سلاح ميكروويف عالي الطاقة في العالم باستخدام محرك "ستيرلينغ".وعلاوة على ذلك فإن استخدام أجهزة أشباه الموصلات مع رقاقة الماس سيزيد من فعالية هذا النوع من الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أشباه الموصلات هذه يمكن أن تستخدم في المعالجات للأجيال القادمة وكذلك في أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

المصدر: تاس