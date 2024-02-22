ما ميزات قاذفة "تو-160 إم 2" الاستراتيجية المطوّرة؟

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم 21 فبراير، بزيارة تفقدية لمصنع "غوربونوف" للطائرات في مدينة قازان الروسية الذي ينتج قاذفات "تو-160 إم 2" الاستراتيجية.

وصعد بوتين إلى قمرة قيادة إحدى قاذفات "تو-160 إم 2" الاستراتيجية المطورة، حيث جلس وراء مقودها.

يذكر أن قاذفة "تو-160" الاستراتيجية الأسطورية الفرط صوتية الحاملة للصواريخ أطلق عليها اسم "البجعة البيضاء"، وتم تصميمها في سبعينيات القرن الماضي. أما إنتاجها الصناعي في مصنع "غوربونوف" للطائرات فانطلق عام 1984.

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واتخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2018 قرارا تاريخيا بتصنيع طائرة استراتيجية جديدة على أساس "البجعة البيضاء"، فكلف إدارة المصنع بتنفيذ تلك العملية التكنولوجية المعقدة مع إبقاء هيكل الطائرة على شكله الكلاسيكي.

وقال رئيس قسم التكنولوجيا في المصنع ألكسندر رومانوفسكي إن مهندسي المصنع قاموا بإجراء تغيير جذري على معظم الأنظمة الجوية وأجهزة القيادة ودورة الوقود والأسلحة للطائرة، كما جعلوا قمرة قيادتها رقمية تماما، الأمر الذي حوّل "البجعة البيضاء" القديمة إلى طائرة استراتيجية حديثة. وتم تزويد الطائرة أيضا بمحرك جوي من جيل جديد. وبلغ المدى الأقصى لتحليق الطائرة نحو 13000 كيلومتر على ارتفاع 16000 متر.

وشهد مصنع "غوربونوف" للطائرات في يناير عام 2022 أول طلعة جوية لطائرة "تو-160 إم 2" المطورة التي حلّقت إلى ارتفاع 600 متر، وقامت ببعض المناورات البسيطة في الجو.

وقد تم تصنيع إلى حد الآن نموذج واحد جاهز تماما من طائرة "تو-160 إم 2" المطورة. ولا تزال النماذج الأخرى قيد الإنتاج والتطوير.

المصدر: تاس