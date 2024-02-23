تحدث العقيد المتقاعد والمحلل العسكري الروسي أندريه كوشكين عن مصير الدبابات في الصراعات العسكرية المعاصرة.

وقال إن القوات المسلحة الأوكرانية تعتقد أن الدبابات لن تستخدم بعد الآن في ساحة القتال بسبب استخدام الطائرات المسيرة.

وشكك الخبير في ذلك، مشيرا في حديث أدلى به لصحيفة Lenta.ru الإلكترونية الروسية إلى أن العمل على تدعيم دروع الدبابات مستمر.

rg.ru

كما أشار إلى أنه حتى قبل العملية العسكرية الخاصة كان يعتقد أن الدبابات، شأنها شأن المدفعية، فقدت أهميتها. لكن مع ظهور الطائرات بدون طيار عادت المدفعية وأصبحت سلاحا مطلوبا جدا في ساحة القتال، وكذلك الدبابات، وذلك لأن الجندي يحتاج دائما إلى الاختباء وراء الدروع. لذلك، حيثما يوجد مقاتل، لا بد من وجود دبابات.

أما بالنسبة للطائرات المسيرة، فإنها خلقت بالفعل، حسب الخبير، الكثير من المشاكل للدبابات. لذلك، تم الآن تركيب شبكة خاصة على العربات المدرعة، تستخدم للحماية ضد الدرونات الانتحارية، مما يمنع إلحاق ضرر مباشر بالمدرعات. وأعرب عن ثقته بمواصلة العمل على تطوير الحماية الديناميكية للدبابات وتطوير خصائصها الأخرى.

المصدر: روسيسكايا غازيتا