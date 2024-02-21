"رشيقة الحركة".. مدرعات جديدة تدخل في ترسانة الجيش الروسي

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الروسي تسلّم دفعة من عربات BMP-3 المدّرعة الجديدة.

وجاء في منشور للصحيفة:"سلّم مصنع كورغان ماش الجيش الروسي الدفعة الأولى من عربات BMP-3 لهذا العام. عدد المركبات التي سلّمت لوزارة الدفاع يزيد بمقدار مرة ونصف عن العدد التي حصلت عليه الوزارة في نفس الفترة من العام الماضي".

وأضاف المنشور:"كل نسخة من العربات الجديدة تم تجهيزها بشباك وطبقات حماية كثيفة تحميها من خطر القذائف والصواريخ المضادة للدروع، وسيتم تجهيز المدرعات التي حصل عليها الجيش سابقا أيضا بمعدات حماية إضافية".

وتتسلح مركبات BMP-3 الروسية بمدفع 2А70 من عيار 100 ملم، قادر على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، كما جهّزت برشاشات من عيار 30 ملم، ورشاشات PKT.

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وتتميز هذه المركبات برشاقتها في الحركة وقدرتها على اجتياز المناطق الوعرة، إذ تصل سرعتها إلى 70 كلم/سا، كما صممت بطريقة خاصة لتكون قادرة على الطفو والحركة في المياه بسرعة 10 كم/سا، وإطلاق النار بنفس الوقت.

المصدر: روسيسكايا غازيتا