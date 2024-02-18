ابتكار "مركب قوي" مضاد للبكتيريا الخارقة

ابتكر علماء جامعة هارفارد مركبا "قويا" مضادا للميكروبات يتغلب على آليات تستخدمها البكتيريا الخارقة لمواجهة المضادات الحيوية شائعة الاستخدام.

ووجد فريق البحث أن المركب الجديد "كريسوميسين" يقتل العديد من سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، مثل المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية.

ويقول العلماء إن "كريسوميسين" (بالمقارنة مع المضادات الحيوية المعتمدة سريريا) حسّن القدرة على الارتباط بالمكونات البكتيرية التي تسمى "ريبوسومات" التي تصنع البروتينات داخل الخلايا.

وقال كلفن وو، المعد المشارك في الدراسة: "تشكل المضادات الحيوية الأساس للطب الحديث، فبدونها، لا يمكن تطبيق العديد من الإجراءات الطبية المتطورة مثل العمليات الجراحية وعلاجات السرطان وزرع الأعضاء".

وتعمل العديد من المضادات الحيوية عن طريق تعطيل "ريبوسومات"، إلا أن البكتيريا طوّرت الآليات التي تمنع هذا التأثير.

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وتمتلك بعض البكتيريا أيضا القدرة على مقاومة الأدوية عن طريق تقليل ارتباط "ريبوسومات" الخاصة بها بجزيئات المضادات الحيوية.

وفي الدراسة الجديدة، صمم العلماء مركبهم ليتخذ شكلا صلبا يشبه إلى حد كبير الهدف المحدد، ما يمنحه قبضة أقوى على "ريبوسوم".

واكتشفوا أن "كريسوميسين" يمتلك "فعالية قوية بشكل ملحوظ" ضد أشكال متعددة من البكتيريا المقاومة لمضادات الميكروبات (AMR).

وكتب العلماء: "لا نقترح أن يكون "كريسوميسين" مثاليا تماما لتثبيط الريبوسوم البكتيري. وتبشر النتائج بالاكتشاف المستقبلي لعوامل مضادة للبكتيريا فعالة على نطاق واسع ضد مقاومة مضادات الميكروبات".

وتوضح الدراسة أن العلماء لم يحددوا بعد مدى أمان "كريسوميسين" للاستخدام البشري، لكنهم يقولون إن المركب أدى إلى تحسين النشاط ضد قائمة طويلة من البكتيريا المسببة للأمراض التي تقتل أكثر من مليون شخص سنويا.

المصدر: إندبندنت