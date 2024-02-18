روسيا.. ابتكار جهاز للموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج الأورام

ابتكر خبراء شركة KRET التابعة لمؤسسة "روس تيخ" الروسية نماذج أولية لجهاز الموجات فوق الصوتية لتشخيص وعلاج الأورام.

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وقد عرض المبتكرون هذا الجهاز في منتدى "تقنيات المستقبل" الذي انعقد في موسكو يومي 13 و14 فبراير الجاري.

ويتميز الجهاز الجديد بسهولة نقله، وإمكانية استخدامه في تشخيص وعلاج الأورام بالموجات فوق الصوتية ذات الكثافة العالية، وكذلك مراقبة التغيرات في الوقت الفعلي.

ويمكن استخدام الجهاز في علاج أورام الثدي والغدة الدرقية، وفي علم الأوردة، وفي علاج المتلازمات الخضرية والآلام.

ويخضع الجهاز الجديد حاليا لاختبارات سريرية وسمية وتقنية. وقد أعدت جميع الوثائق المطلوبة للحصول على براءة اختراع والسماح باستخدامه بعد اجتيازه جميع الاختبارات المطلوبة.

المصدر: فيستي. رو