روسيا.. تقنية مبتكرة لإنتاج سبائك ألمنيوم عالية الجودة

ابتكر علماء جامعة بيلغورود للبحوث تقنية جديدة لإنتاج سبائك ألمنيوم عالية الجودة، تقلص مدة الصهر بنسبة 20-50 بالمئة.

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ويشير بيان المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن التقنية الجديدة تتضمن إذابة المعادن المقاومة للصهر في الألومنيوم المنصهر شديد الحرارة. وتبعا لهذه التقنية يجب إضافة المعادن المقاومة للصهر قبل تسخين الألمنيوم إلى درجة حرارة 1000-1100 مئوية، وعندما تصل درجة حرارته إلى ذلك يجب تحريك مصهور المعادن كل 15- 20 دقيقة إلى أن يبرد.

وجاء في البيان: "لا يمكن للتقنيات الحديثة لإنتاج سبائك الألومنيوم أن تضمن الذوبان الكامل لشوائب المعادن المقاومة للصهر، ما يؤدي إلى إضعاف الخواص الميكانيكية والتآكل للسبائك. أما التقنية الجديدة التي منحت براءة اختراع، فتسمح بالحصول على سبائك معدنية خالية من هذه الشوائب. أي الحصول على سبائك ألمنيوم عالية الجودة".

وبالإضافة إلى ذلك تسمح التقنية الجديدة بتقليص إجمالي مدة الصهر بنسبة 20 - 50 بالمئة.

ويذكر أن سبائك الألمنيوم تستخدم على نطاق واسع في صناعة وسائط النقل وخاصة في قطاع صناعة الطائرات والأجهزة الفضائية والسفن.

المصدر: تاس