الصين.. ابتكار سلاح قوي يعمل بالموجات الدقيقة يعتمد على محرك ستيرلينغ

ابتكر فريق من العلماء الصينيين أول باعث عالي الطاقة للموجات الدقيقة (ميكروويف) يعتمد على محرك ستيرلينغ، يمكن استخدامه كسلاح مضاد للطائرات المسيرة.

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وتشير صحيفة South China Morning Post، إلى أن العلماء تمكنوا باستخدام أربعة محركات ستيرلينغ مدمجة وشريط مبتكر فائق التوصيل لتبريد مكونات المنتج، من تقليل استهلاك الطاقة "بنسبة 80 بالمئة مقارنة بالتقنيات التقليدية"، وكذلك الحفاظ على التشغيل المستمر للجهاز لمدة أربع ساعات. وبالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تقليل حجم الوحدة لضمان إمكانية توليد الإشعاع أثناء نقلها على الشاحنة. وأوضح شو سي، رئيس الفريق العلمي، أن جميع هذه الأجهزة حتى الآن "كانت ذات حجم كبير وتستهلك كمية هائلة من الطاقة".

وينتج الباعث الصيني عالي الطاقة مجالا مغناطيسيا قوته أربعة تسلا، وهو أقل بقليل من نصف قوة المجال المغناطيسي لمصادم الهادرونات الكبير وأقوى بـ 68 ألف مرة من المجال المغناطيسي للأرض. أي يمكن استخدام هذا الجهاز للتشويش على الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية وحتى الأقمار الصناعية.

ويذكر أن محرك ستيرلينغ، هو نوع من محركات الاحتراق الخارجي. ومبدأ عمله مبني على التسخين والتبريد الدوري للجزء العامل والحصول على الطاقة الناتجة عن تغير الضغط. وسمي المحرك نسبة للاسكتلندي "روبرت ستيرلينغ" (1790-1878)، الذي ابتكر نموذجا ديناميكيا حراريا لهذه المحركات.

المصدر: تاس