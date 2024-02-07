عصابة رأس غير مسبوقة للتحكم بأحلامك تثير قلق العلماء

تعتزم الشركة الناشئة Prophetic إطلاق عصابة رأس Halo AI بقيمة 2000 دولار في عام 2025، تتيح لمرتديها التحكم بأحلامه بطريقة لا مثيل لها.

وتستخدم عصابة الرأس تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لتسجيل النشاط الكهربائي، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) الذي يقيس نشاط الدماغ عن طريق قياس تدفق الدم.

ولكن الخبراء ليسوا متأكدين بعد من التأثيرات طويلة المدى، ويحذرون من أن استخدام الأصوات عالية التردد لإثارة دماغك، يمكن أن يعيق القدرة الإدراكية على معالجة الذكريات قصيرة المدى.

ويعمل تخطيط كهربية الدماغ والرنين المغناطيسي الوظيفي معا لإنشاء خريطة تفصيلية للدماغ، للحث على الأحلام الواضحة، حيث يدرك الشخص أنه في حلم أثناء نومه.

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وتستخدم Prophetic بيانات تخطيط كهربية الدماغ لتحديد الوقت الذي دخل فيه المستخدم في مرحلة نوم حركة العين السريعة (حالة من النوم العميق عندما يبدأ الشخص في الحلم)، ثم تستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي للحث على أحلام واضحة.

ويمكن لعصابة الرأس أن تصدر أصواتا عالية التردد لتحفيز نشاط الدماغ بحيث تحفز الأحلام الواضحة وتحافظ عليها وتؤثر بها أيضا.

وقال إريك وولبيرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Prophetic، في مقطع فيديو توضيحي يصف كيفية عمل Halo: "لن يحتاج مرتديها إلى القيام بأي شيء للحث على الأحلام الواضحة، وسيحدث ذلك بشكل مستقل أثناء استخدامها".

ولكن العلماء يعتقدون أن الأحلام لها وظائف أساسية ضرورية لتطورنا المعرفي، بما في ذلك معالجة التجارب العاطفية، ويخشى البعض أنه إذا تم تغيير الأحلام، فقد يتعارض ذلك مع وظيفتها.

الجدير بالذكر أن Prophetic أطلقت تطبيقا للاختبار التجريبي لعصابة الرأس Halo الأسبوع الماضي، ولكنها تعطي الأولوية للأشخاص الذين قدموا على طلب مسبق لاستلام الجهاز.

المصدر: ديلي ميل