الدرونات الاستطلاعية تزيد من فاعلية استخدام الدبابات الروسية

يزيد استخدام الدرونات القادرة على الاستطلاع وتعديل النيران إلى حد بعيد من الإمكانات القتالية لمختلف المعدات الحربية، بما في ذلك دبابات "تي – 55" التي تستخدم لإطلاق النار فقط.

ويستخدم أفراد المشاة البحرية الروسية بنشاط مثل هذه الدرونات الاستطلاعية في أثناء توجيه ضربات إلى معاقل العدو الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

وحسب وزارة الدفاع الروسية فمثل هذه "الطيور" تحضر في الجو ليلا ونهارا وترسل فورا إحداثيات الأهداف المكتشفة.

أما الدبابات المشاركة في العمل القتالي فإنها تطلق النيران من المرابض المستورة. وتجدر الإشارة إلى أن دبابات "تي – 55" لديها الدروع الأقوى بكثير من دروع المدافع الذاتية الحركة. ومدافعها يمكن أن تتسابق مع بعض المدافع الذاتية الحركة الروسية من حيث مدى الرمي. وعلى سبيل المثال فإن مدى إطلاق النيران من الدبابات يصل 15000 متر، وذلك مع سرعة الرمي 5 – 7 طلقات في الدقيقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا