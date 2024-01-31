مصور يلتقط ظاهرة "تجعد الشفق القطبي" النادرة للغاية

أظهرت صور جديدة شريطا واحدا من الضوء الأخضر المتموج المثالي بشكل مخيف، تأرجح مؤخرا عبر سماء الليل فوق أيسلندا، ما أدى إلى قطع الشفق القطبي النموذجي.

وهذه الظاهرة النادرة للغاية هي نتيجة لموجات كبيرة تهتز في المجال المغناطيسي للأرض، والتي تنجم عن اصطدام الجزيئات الشمسية بكوكبنا.

إقرأ المزيد

واكتشف جيف داي، المصور الفلكي وعضو مشروع The World at Night، أو اختصارا TWAN، عرضا ضوئيا متعرجا فوق بحيرة كيريد (Kerid)، وهي بحيرة فوهية (متكونة من فوهة بركانية أو كالديرا مثل فوهة البركان وتكون مرتبطة بفوهة صدمية تسبب به نيزك أو أنه انبعاث طبيعي بسبب البشر) في جنوب أيسلندا، في 16 يناير، حسب ما أفاد موقع Spaceweather.com.

وكتب داي في منشور على "إنستغرام" أن الظاهرة الغير العادية، المعروفة باسم "تجعد الشفق القطبي"، استمرت "لعدة دقائق" قبل أن تختفي تماما.

وينشأ الشفق القطبي عندما تتجاوز جسيمات نشطة للغاية من الشمس المجال المغناطيسي للأرض، أو الغلاف المغناطيسي، وتثير جزيئات الغاز التي تعطي ضوءا ملونا نتيجة لذلك. وعادة، تدور هذه الأضواء المتراقصة بشكل عشوائي عبر سماء الليل دون شكل أو نمط محدد.

وتعد "تجعدات الشفق القطبي" نسخة نادرة ومنظمة للغاية من هذه الأضواء الناتجة عن تموجات هائلة في الغلاف المغناطيسي، تُعرف باسم موجات التردد المنخفض للغاية (ULF). وتنجم هذه الهزات المغناطيسية في الغالب عن عاصفة من إشعاع الشمس، المعروف باسم الرياح الشمسية، التي تصطدم بالدرع الواقي لكوكبنا ويمكن أن تتسبب في رنين غلافنا الجوي مثل الجرس، وفقا لموقع Spaceweather.com.

وتكون موجات التردد المنخفض للغاية غير مرئية في الغالب، ولا يتم رصدها إلا بواسطة الأجهزة العلمية التي يتم شحذها في الغلاف الجوي العلوي للأرض. ولكن في هذه الحالة، سمحت النبضات للإشعاع الشمسي باختراق الغلاف المغناطيسي وإنشاء شريط فريد من الضوء اتخذ شكل الموجات غير المرئية في الأعلى.

وأوضح شينغ يو لي، خبير موجات التردد المنخفض للغاية في جامعة بكين في الصين، لموقع Spaceweather.com: "تخيل أن المجال المغناطيسي للأرض يشبه وتر الغيتار. وفي الصورة الجديدة نرى اهتزازات في هذا الوتر".

إقرأ المزيد

وهناك عدة أنواع من موجات التردد المنخفض للغاية، والتي يمكن تقسيمها إلى مجموعتين رئيسيتين: موجات النبض غير المنتظمة (Pi)، والتي لها أطوال موجية غير منتظمة، والموجات النبضية المستمرة (Pc)، والتي لها طول موجي مستمر.

وليس من الواضح تماما أي نوع من الموجات خلقت "تجعدات الشفق القطبي"، لأن الهزات المغناطيسية لم تلتقطها المعدات العلمية.

وبناء على الصور، يقدر شينغ يو لي أن النبضات المغناطيسية كان لها طول موجي يبلغ نحو 1 كم (0.6 ميل). وتعد كل من موجات الشفق القطبي وموجات التردد المنخفض للغاية (ULF) أكثر شيوعا خلال فترات النشاط الشمسي العالي.

ويقول العلماء إن الشمس حاليا على حافة الذروة الانفجارية في دورة نشاطها الشمسي التي تبلغ 11 عاما تقريبا، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

وخلال هذا الوقت، تصبح العواصف الشمسية أكثر تواترا وقوة. ولذلك، هناك احتمال أن نرى المزيد من "تجعدات الشفق القطبي" خلال السنوات القليلة المقبلة.

المصدر: لايف ساينس