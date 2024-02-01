الصين.. العثور على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في موقع من العصر الحجري القديم

عثر علماء الآثار الصينيون على أكثر من 100 ألف قطعة أثرية في موقع مينشيخه الذي يعود للعصر الحجري القديم.





ووفقا لوكالة شينخوا الصينية للأنباء، يقع هذا الموقع في مقاطعة ليتشي بمقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين). وقد أدرج هذا الاكتشاف ضمن أهم ستة اكتشافات أثرية لعام 2023 في الصين.

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ويتراوح عمر الموقع وفقا لتقديرات العلماء 50-70 ألف عام. وتحتوي التربة على بقايا مواد عضوية، بما فيها أحافير حيوانية، وخشب الأبنوس، وبذور النباتات.

ووفقا للعالم تشنغ جيكسوان، من معهد الآثار بمقاطعة سيتشوان، أدى فيضان صيف عام 2019 إلى تآكل التربة وكشف أحافير خشب الأبنوس والحيوانات التي كانت مدفونة تحت الأرض منذ عشرات الآلاف من السنين، وكذلك بعض الأدوات الحجرية التي استخدمها القدماء. وأظهر التحليل الأولي أن الناس القدماء كانوا يعيشون في هذا الموقع القريب من مصدر المياه. وقد تبين أن مستوى هذا الموقع هو دون مستوى المياه في نهر مينشي ومع ذلك توجد في التربة الرطبة الكثير من المواد العضوية.

Xinhua

وتجدر الإشارة إلى أن علماء الآثار عثروا في عام 2023 على أكثر من 105 آلاف قطعة أثرية مختلفة، وعلى أكثر من 60 ألف بقايا عضوية- بذور نباتات وغيرها. كما عثروا على آثار النار ونقوش على الخشب وكذلك بقايا حيوانات مختلفة.

المصدر: تاس