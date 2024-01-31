لا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تتسلم نماذج مزيّفة من المدافع.

وإذا تم إيلاء المزيد من الاهتمام في وقت سابق لمدافع هاوتزر أمريكية مزيفة من طراز M777، فقد تم التركيز الآن على النماذج السوفيتية الصنع، مثل النماذج التي تحاكي مدافع عيار 122 ملم ومدافع D-30 .

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والأمر نفسه ينطبق على ما يشبه مدافع الهاون الأوتوماتيكية عيار 82 ملم 2B9 "فاسيليوك"، فهي مصنوعة بشكل سيء للغاية، ومن المؤكد أن الجيش الروسي لن ينفق الذخيرة على تلك المنتجات المزيفة.

أما بالنسبة لـ "مدافع الهاون" المزيفة الأخرى، فربما قرر الأوكرانيون أخذها ليس فقط من حيث العدد فحسب بل من حيث الجودة، مع العلم أن الدفعة المسلمة لهم تتضمن 12 مدفعا مزيفا فقط. وهي تبدو كأنها 2B14 الحقيقية ، وهذا ليس أمرا مفاجئا ، نظرا لأن تصنيع مثل هذه الأفخاخ أسهل بكثير، ويمكن أن تضلل الدرونات والقذائف.

يذكر أن قوات حرس الحدود الأوكرانية كشفت مؤخرا عن نماذج مزيفة لمدفع "زو – 23" المزدوج، قاموا بتصنيعها، وتحتوي على مواسير متحركة. كما تم عرض نماذج من العربات المدرعة ومعدات الرادار والحرب الإلكترونية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا