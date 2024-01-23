أمل لمرضى فشل الكبد.. كبد خنزير يجتاز بنجاح اختبار تصفية الدم خارج جسم رجل ميت دماغيا

ربط جراحون كبد خنزير، خارجيا، بجسم بشري ميت دماغيا وشاهدوه وهو ينجح في تصفية الدم، وهي خطوة هامة نحو تجربة هذه التقنية في النهاية على المرضى الذين يعانون من فشل الكبد.

وأعلنت جامعة بنسلفانيا عن التجربة الجديدة واصفة إياها بأنها تجربة مختلفة حول عمليات زرع الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان.

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وفي هذه الحالة، تم استخدام كبد الخنزير خارج الجسم المتبرع له، وليس داخله، وهي طريقة لإنشاء "جسر" لدعم الكبد الفاشل من خلال القيام بعمل تنظيف الدم للعضو خارجيا، تماما مثل غسيل الكلى في حالة الفشل الكلوي.

وقد فشلت عمليات زرع الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، والتي تسمى نقل الأعضاء بين الكائنات الحية (xenotransplants)، لعقود من الزمن لأن أجهزة المناعة لدى البشر رفضت الأنسجة الغريبة. والآن يحاول العلماء مرة أخرى مع الخنازير التي تم تعديل أعضائها وراثيا لتكون أكثر شبها بالإنسان.

وفي السنوات الأخيرة، تم زرع كلى من الخنازير المعدلة وراثيا مؤقتا في متبرعين متوفين دماغيا لمعرفة مدى جودة عملها، كما تلقى رجلان عمليات زرع قلوب من خنازير، على الرغم من وفاتهما في غضون أشهر.

وتدرس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ما إذا كانت ستسمح لعدد صغير من الأمريكيين الذين يحتاجون إلى عضو جديد بالتطوع لإجراء دراسات دقيقة إما على قلوب الخنازير أو الكلى.

ويتطلع بعض الباحثين أيضا إلى استخدام كبد الخنازير، على الرغم من أن للكبد تعقيدات مختلفة عن الكلى والقلب، فهو يقوم بتصفية الدم، وإزالة النفايات، وإنتاج المواد اللازمة لوظائف الجسم الأخرى.

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وفي تجربة بنسلفانيا، قام الباحثون بربط كبد خنزير، وهو كبد معدل وراثيا بواسطة شركة التكنولوجيا الحيوية eGenesis، بجهاز صنعته شركة الأجهزة الطبية OrganOx والذي يساعد في الحفاظ على الكبد البشري المتبرع به قبل عملية الزرع.

وقامت أسرة المتوفى، الذي لم تكن أعضاء جسمه صالحة للتبرع، بمنح الجثة للبحث العلمي. وحافظت الأجهزة على الدورة الدموية في الجسم.

وخلال التجربة التي أجريت الشهر الماضي، تم تصفية الدم من خلال جهاز كبد الخنزير لمدة 72 ساعة. وأفاد فريق بنسلفانيا في بيان له أن جثة المتبرع له ظلت مستقرة ولم تظهر على كبد الخنزير أي علامات تلف.

المصدر: ذي غارديان