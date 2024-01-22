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كشف تأثير ديدان الأرض في ظاهرة الاحتباس الحراري

العلوم والتكنولوجيا

كشف تأثير ديدان الأرض في ظاهرة الاحتباس الحراري
Imperial College London/Dr. Manuel Liebeke
ديدان الأرض
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تحد ديدان الأرض من انبعاثات غازات الدفيئة وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون، وبذلك تساعد على تخفيف التغيرات المناخية.

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وتقول الدكتورة آنا غيراسيموفا، مديرة مختبر التنظيم الهيكلي الوظيفي واستدامة النظم البيئية للغابات، التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "سمحت التهديدات المناخية الحالية بالانتباه أكثر وبدقة أعلى لنشاط الديدان الأرضية، وقد نشرت منذ بداية القرن الواحد والعشرين مقالات ودراسات عديدة حول هذه المسألة تشير نتائجها، إلى أن ديدان الأرض تخفف من التغيرات المناخية من خلال تشكيل تربة "ذكية مناخيا".

ووفقا للعالمة، يساهم نشاط ديدان الأرض في عملية تثبيت المواد العضوية في التربة، ما يجعلها أكثر استقرارا، وتخفض من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويذكر أن غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) يعتبر غاز الدفيئة الرئيسي الذي يؤثر في التغيرات المناخية.

المصدر: نوفوستي

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