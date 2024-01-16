تفسير الحفر العملاقة الغامضة في سيبيريا!

يطرح فريق من العلماء تفسيرا جديدا للحفر العملاقة المتفجرة التي يبدو أنها تظهر بشكل عشوائي في التربة الصقيعية السيبيرية.

وظهرت هذه الحفر، التي رصدت لأول مرة في عام 2012، في التربة الصقيعية المهجورة في سيبيريا، ما أثار حيرة العلماء.

ويمكن أن تكون كبيرة، حيث يصل عمقها إلى أكثر من 160 قدما وعرضها 65 قدما، ويمكنها إطلاق قطع من الحطام على بعد مئات الأقدام.

ويقترح العلماء الآن أن الغاز الطبيعي الساخن المتسرب من الاحتياطيات تحت الأرض قد يكون وراء الانفجار المتفجر. ويمكن أن تفسر النتائج سبب ظهور الحفر فقط في مناطق محددة في سيبيريا.

وقال هيلجي هيليفانغ، المعد الرئيسي للدراسة، وهو أستاذ علوم الأرض البيئية بجامعة أوسلو في النرويج، إن المنطقة معروفة باحتياطياتها الهائلة من الغاز الطبيعي تحت الأرض.

وقال: "عندما يؤدي تغير المناخ أو ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي إلى إضعاف الجزء الآخر من التربة الصقيعية، فإنك تحصل على هذه الانفجارات - فقط في سيبيريا".

ويحبس الجليد الدائم الكثير من المواد العضوية. ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإنه يذوب، ما يسمح لتلك المواد بالتحلل في عملية تطلق غاز الميثان. لذلك اقترح العلماء بطبيعة الحال أن غاز الميثان المتسرب من التربة الصقيعية نفسها كان وراء الحفر. وهذه ليست فكرة مجنونة. إنها العملية التي يعتقد أنها تؤدي إلى البحيرات الحرارية، التي تظهر في المناطق التي تذوب فيها التربة الصقيعية، والتي تغلي بغاز الميثان ويمكن إشعال النار فيها.

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وتم التعرف على 8 فقط من هذه الحفر حتى الآن، وكلها ضمن منطقة محددة للغاية: شبه جزيرة يامال وجيدان في غرب سيبيريا في شمال روسيا.

وعلى النقيض من ذلك، ترى البحيرات المتفجرة في مجموعة واسعة من المناطق التي توجد فيها التربة الصقيعية، بما في ذلك كندا.

ويقترح هيليفانغ وزملاؤه أن هناك آلية أخرى تلعب دورا: الغاز الطبيعي الساخن، الذي يتسرب عبر نوع ما من الصدع الجيولوجي، يتراكم تحت الطبقة المتجمدة من التربة ويسخن التربة الصقيعية من الأسفل.

ومن شأن أعمدة الغاز الساخن هذه أن تساعد في إذابة الجليد الدائم من القاع، ما يجعلها أضعف وأكثر عرضة للانهيار.

وقال هيلينفانغ: "لا يمكن أن يحدث هذا الانفجار إلا إذا كانت التربة الصقيعية رقيقة وضعيفة بما يكفي للكسر".

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى ذوبان الطبقة العليا من التربة الصقيعية في الوقت نفسه. وهذا يخلق الظروف المثالية لتحرر الغاز فجأة، ما يؤدي إما إلى انفجار أو "انهيار ميكانيكي" ناجم عن الغاز الواقع تحت الضغط. وهذا ما يخلق الحفرة، كما يقترح هيليفانغ وزملاؤه.

وقالت لورين شورميير، عالمة الأرض في جامعة هاواي والتي تبحث في هذا الموضوع، لمجلة New Scientist، إنه على الرغم من أن الفكرة لها جدارة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لإظهار أن احتياطيات الغاز هذه تتراكم تحت التربة الصقيعية.

ومع ذلك، إذا ثبت أن الفرضية صحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة للنماذج المناخية.

المصدر: ساينس ألرت