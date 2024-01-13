"جهاز غريب" يتيح التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام لسانك!

كشف باحثون عن جهاز غريب يشبه الدرع المطاطي في مؤتمر التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسانك فقط.

وكشف عن MouthPad لأول مرة في العام الماضي، ولكن تم عرضه في معرض CES هذا الأسبوع.

ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم فيه بلسانك.

Today, we unveil the first public demo of the MouthPad^: smart mouthware for hands-free computer control.



Witness Corbin swiftly navigate Google Maps on his phone using only subtle tongue movements.



Cursor control, clicks, and swipes: full access. pic.twitter.com/ogX0DUmJE3 — Augmental (@augmentaltech) January 5, 2024

ويرسل MouthPad الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، ويترجمها إلى حركات المؤشر والنقرات.

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وقالت الشركة المؤسسة للمشروع Augmental: "نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية".

وبينما تم تصميم MouthPad في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة Augmental إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.

وأضافت: "الهدف هو توسيع نطاق MouthPad بحيث يمكن استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الناس، ما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر".

المصدر: ديلي ميل