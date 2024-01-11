موسكو تشهد تقلبات حادة في درجات الحرارة

أفاد رومان فيلفاند المدير العلمي لمركز الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في موسكو صباح يوم الخميس 11 يناير ستتراوح بين صفر و2 تحت الصفر، وفي المساء ستنخفض إلى 10 تحت الصفر.



ويشير فيلفاند في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في موسكو ومقاطعة موسكو خلال أيام الجمعة والسبت والأحد إلى 27-30 درجة تحت الصفر، وتعود للارتفاع يوم الاثنين إلى 1-6 درجة تحت الصفر نهارا و10-15 درجة تحت الصفر ليلا.

إقرأ المزيد

ويقول: "تنتظرنا ثلاثة أيام من الطقس البارد بشكل غير طبيعي، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 17- 23 درجة تحت الصفر ليلا وإلى 14- 16 درجة تحت الصفر خلال النهار، ويوم السبت - تنخفض حتى 24 -27 درجة وقد تنخفض في بعض مناطق مقاطعة موسكو إلى 30 درجة تحت الصفر ليلا وإلى 17-20 درجة تحت الصفر نهارا. أما يوم الأحد يتوقع أن تكون درجة الحرارة ليلا 17-22 درجة تحت الصفر و10-15 درجة تحت الصفر نهارا. ولكن من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة يوم الاثنين بصورة ملموسة".

ووفقا له، من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة في موسكو يوم الاثنين إلى 10-15 تحت الصفر ليلا وإلى 1-6 درجة تحت الصفر نهارا. أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن ترتفع إلى 4-9 درجة ليلا وإلى 3-8 درجة نهارا، وهذه الدرجات قريبة من المعدل المناخي الاعتيادي، مشيرا إلى أن الطقس يوم الأربعاء سيكون مماثلا.

المصدر: تاس