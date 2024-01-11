رادارات "Podlet-K1" الروسية ترصد أصغر الأهداف على مسافات بعيدة

ذكرت مجلة "Army Standard" أن رادارات "Podlet-K1" الروسية أثبتت جدارتها خلال العملية العسكرية الخاصة، وتمكنت من رصد الأهداف الصغيرة والبعيدة التي تحلّق على ارتفاعات منخفضة.

وجاء في منشور على المجلة:"بالنسبة للأهداف التي تحلق على علوّ منخفض كانت الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي تركز سابقا على الطائرات والمروحيات والصواريخ المجنحة، لكن ظهرت الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تهديدا خطيرا أيضا، فهي لا تقترب على ارتفاعات منخفضة فحسب، بل وصغيرة الحجم أيضا، ما يجعل عملية اكتشافها صعبة، لذا برزت الحاجة لتطوير رادارات جديدة".

وأشارت المجلة إلى أن شركة Almaz-Antey الروسية بدأت عام 2015 بتزويد الجيش الروسي برادارات "Podlet-K1"، وهذه الرادارات مجهزة بهوائيات خاصة تمكنها من رصد مختلف أنواع الأهداف على مسافة تصل إلى 300 كلم حتى في ظروف التشويش الصعبة.

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ويمكن لرادارت "Podlet-K1" رصد الأهداف وتحديد نوعها وإحداثياتها وتتبعها، ونقل هذه البيانات عبر الإنترنت مباشرة إلى منظومات الدفاع الجوي ليتم التعامل معها بسرعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا