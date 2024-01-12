الجنود الروس يطلقون "درونا موسيقيا" إلى مواقع الجيش الأوكراني

نشرت قناة تليغرام "كركوشا" مشاهد للجنود الروس وهم يطلقون مسيّرة لم يتم تجهيزها بمتفجرات، بل بمكبر صوت يعمل بتقنية "واي فاي" فوق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضح أحد جنود القوات المسلحة الروسية:"كنا سابقا نشغل الموسيقى من مواقعنا مباشرة ليستمع الجنود الأوكرانيون إلى النشيد الوطني للاتحاد الروسي، وذلك بواسطة مكبر صوت كبير، لكنهم لم يتأثروا بذلك، فبدأنا الآن نعلم "رفاقنا" كل ما هو مفيد وضروري من خلال التقنيات الحديثة."

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ثم أرسل الجندي درونا موسيقيا مزوّدا بمكبر صوت ليقدم للجنود الأوكرانيين النشيد الوطني الروسي.

وجدير بالذكر أن الجيش الروسي استخدم في المنطقة العسكرية الخاصة منذ فترة طويلة الموسيقى السوفيتية والروسية. وكان الجنود الروس يبثونها باستخدام أجهزة الراديو المحمولة ومكبرات الصوت، وفي بعض الأحيان يغنون مباشرة بأنفسهم.

وصاروا الآن يعتمدون تقنيات حديثة على شكل درونات لترويج الموسيقى السوفيتية والروسية، بما في ذلك النشيد الوطني الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا