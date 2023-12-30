أفاد أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما بظهور أنصار فوضويين في غابات أوكرانيا لم يرغبوا في الذهاب إلى الجبهة وعارضوا قانون التعبئة الأوكراني الجديد.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كان قد أعلن في وقت سابق عن الخسائر الفادحة التي تكبدها جيشه في شرق أوكرانيا، ولذلك من الضروري، حسب زيلينسكي، تجنيد ما يقرب من 500 ألف أوكراني آخر.

وأشار سوسكين إلى أن "الأنصار" ظاهرة جديدة في البلاد ومثيرة للاهتمام للغاية. وأوضح أن "هؤلاء هم الذين قرروا العيش وفق الدستور وعدم الخضوع لسلطة مغتصبي السلطة".

وحسب المستشار السابق، فإن الأقوال المأثورة عن الروح الوطنية، وعن ضرورة ذهاب الجميع إلى الجبهة، فقدت أهميتها. وتفتقر القوات المسلحة الأوكرانية حاليا إلى الأسلحة، ولكن السلطات لا تزال تصر على إرسال الأوكرانيين إلى الجحيم.

ويعتقد سوسكين أن أوكرانيا تظهر فيها مناطق بدأت تعارض سلطة زيلينسكي غير الدستورية، ولن تنجح هناك حملة التعبئة العسكرية.

هذا ونشر الخبير العسكري الروسي فلاد شوريغين على قناته في"تليغرام" لقطات فريدة أظهرت كيف رد الجنود الأوكرانيون على الجنود الروس في أدائهم لأغنية "كاتيوشا" الشهيرة من أيام الحرب الوطنية العظمى، حيث رابط الجنود الروس في غابة على مقربة من مواقع العدو، وربما كانت هناك فترة هدوء، فقرر الروس تحريض الأوكرانيين وصرخوا "مرحبا"، وبدأوا يغنون: "تفتحت أوراق أشجار التفاح والكمثرى. وطفا الضباب فوق النهر."

وكان الجواب كما يلي: "وصلت كاتيوشا إلى الشاطئ، إلى ضفة عالية شديدة الانحدار". وهي كلمات من أغنية "كاتيوشا".

المصدر: روسيسكايا غازيتا