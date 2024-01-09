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زورق "الشهيد المهندس" يبدأ الخدمة في الحرس الثوري الإيراني

العلوم والتكنولوجيا

زورق
Shahid Abu Mahdi
زورق Shahid Abu Mahdi
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بدأ زورق (قطمران) "الشهيد أبو مهدي المهندس" المزدوج الخدمة في سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني.

بينما لم يكشف الحرس الثوري عن أبعاد دقيقة للزورق. لكن الخبراء يفترضون أنه زورق صاروخي.

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وقال يوري ليامين كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات إن الزورق يحمل على متنه 6 صواريخ مضادة للسفن من طراز Ghader، فافترض أن مدى عملها يصل300 كيلومتر و8 صواريخ موجهة من طراز Kowsar قد تصيب الأهداف على مسافة حتى 15 كيلومترا.

ويعتقد الخبير أن Kowsar ليس صاروخا خفيفا قديما مضادا للسفن يحمل الاسم نفسه بل صاروخا جديدا ما. ويرجح أنه متعدد المهام، ويستخدم ضد مختلف الأهداف، بما فيه الأهداف الجوية.

وعلاوة على ذلك فإن الزورق مزود بمدفع عيار 30 ملم و4 رشاشات ثقيلة عيار 20 ملم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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