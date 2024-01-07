الكشف عن مقابر من العصر البطلمي والروماني في البهنسا بمحافظة المنيا المصرية (صور)

نجحت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا.

واكتشفت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية التابعة لجامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدني القديم عددا من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعددا من المومياوات من العصر الروماني، وذلك خلال أعمال حفائرها بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا.

RT

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وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى وزيري، أن "المقابر التي تم اكتشافها من العصر الروماني تم العثور عليها في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهنسا، وهي مقابر ذات نمط جديد من الدفن حيث تتكون من حفرة محفورة في الصخر الطبيعي في باطن الأرض، كما تم العثور لأول مرة في منطقة البهنسا علي تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج، الأمر الذي يشير إلى أن المنطقة لا تزال تبوح عن العديد من الأسرار وطرز الدفن بها خلال العصور المختلفة".

RT

RT

ومن جانبه قال رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطي د. عادل عكاشة، بأن "البعثة عثرت أيضا على أجزاء من البردي داخل ختم من الطين بالإضافة إلى عدد كبير من المومياوات الملفوفة بلفائف ملونة غُطى وجه بعض منها بأقنعة جنائزية مذهبة وملونة، كما عثر بداخل فم اثنتين منها على لسان من الذهب، وهي شعيرة معروفة من العصر الروماني في البهنسا للحفاظ على المتوفي".

RT

RT

كما أكد مدير عام آثار مصر الوسطي د. جمال السمسطاوي، أن "التصميم المعماري للمقابر في هذا الموقع عبارة عن بئر من الحجر ينتهي بباب مغلق بالطوب اللبن يؤدي إلى حفرة كبيرة عثر بداخلها على مجموعة من التوابيت الفارغة وأخري مغلقة بداخلها مومياوات مغطاه بالكارتوناج الملون، بالإضافة إلى العثور علي 23 مومياء محنطة خارج التوابيت، وأربعة توابيت ذات شكل آدمي يوجد بداخل أحدهما مومياوتين وقنينات عطور نذرية صغيرة".

وأفاد أستاذ الآثار بكلية الآثار بجامعة القاهرة ومدير حفائر البعثة د. حسان عامر، أن "البعثة نجحت كذلك في الكشف عن عدد من الكتل الحجرية التي تعود لمبني مهدم زينت عدد كبير منها برسومات نباتية وعناقيد من العنب ومجموعات من الحيوانات والطيور مثل الحمام وثعابين كوبرا"، لافتا إلى أن "البعثة سوف تستكمل أعمالها في الموقع خلال مواسم الحفائر القادمة، في محاولة للكشف عن المزيد".

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القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT