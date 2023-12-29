في إجراء مقلق.. بوينغ تطلب من شركات الطيران فحص طائرات 737 ماكس!

حثت بوينغ شركات الطيران على فحص طائراتها من طراز "737 ماكس" بحثا عن خلل محتمل في جزء رئيسي من أنظمة الطيران الخاصة بها.

وشهدت الطائرة الأكثر مبيعا للشركة سلسلة من المشكلات الفنية لعب بعضها دورا في التسبب في حادثين مميتين قبل عدة سنوات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، في بيان يوم الخميس، إنها تراقب عمليات تفتيش مستهدفة لطائرات "737 ماكس" "للبحث عن مسمار مفكك محتمل في نظام التحكم في الدفة" الذي يعمل على استقرار الطائرة أثناء الرحلة.

وقالت إن بوينغ أوصت بإجراء عمليات التفتيش بعد أن اكتشف مشغل دولي لم يذكر اسمه "مسمارا به صمولة مفقودة في أثناء إجراء الصيانة الروتينية".

وزعمت بوينغ أيضا أنه لم تكن هناك "حوادث في أثناء الخدمة" ناجمة عن الخلل المحتمل، وأن أطقم الطيران قاموا بفحص الدفة والذي يتضمن إزالة لوحة الوصول والفحص البصري، حيث تستغرق العملية بأكملها حوالي ساعتين لكل طائرة.

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وفي الوقت نفسه، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستبقى على اتصال مع شركة بوينغ وشركات الطيران خلال إجراء عمليات التفتيش، مضيفة أنها "ستفكر في اتخاذ إجراء إضافي بناء على أي اكتشاف آخر للأجهزة المفقودة".

وشهدت طائرة بوينغ 737 ماكس، التي انطلقت في رحلتها الأولى عام 2016 وتم إنتاجها بالمئات منذ ذلك الحين، عدة مشاكل فنية. وتم إيقافها لمدة 20 شهرا بعد حادثين أسفرا عن مقتل ما مجموعه 346 شخصا في إثيوبيا (2019) وإندونيسيا (2018).

وفي عام 2019، اعترفت الشركة بأن نظامها الآلي للتحكم في الطيران لعب دورا معينا في الكارثتين.

وبينما سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لطائرة "737 ماكس" بالتحليق مرة أخرى بعد أن أصلحت الشركة العيوب، قالت بوينغ في أبريل إنها اكتشفت "مشكلة تصنيع" تؤثر على عدد كبير من الطائرات التي لم يتم تسليمها، بعد أن استخدم أحد المشغلين "عملية تصنيع غير قياسية" لتثبيت التجهيزات في جسم الطائرة الخلفي.

وفي ذلك الوقت، أصرت الشركة على أن الأمر لا يتعلق "بمسألة تتعلق بالسلامة المباشرة للطيران".

المصدر: RT