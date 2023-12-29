عملاق تكنولوجيا صيني يتعافى من العقوبات الأمريكية!

أصبحت HiSilicon التابعة لشركة هواوي خامس أكبر مصنع للرقائق في العالم، بحصة تبلغ 3٪ من سوق الشرائح العالمية، وفقا لأحدث تحليل نشرته شركة أبحاث سوق التكنولوجيا Counterpoint.

ويظهر البحث، استنادا إلى نتائج الربع الثالث، الترتيب الذي تتصدره منتجات كوالكوم، والتي تمثل حوالي 40٪ من سوق الشرائح بالكامل. وتليها شركة آبل التي تصل حصتها في السوق إلى 31%.

وفي الوقت نفسه، احتلت شركة MediaTek التايوانية لأشباه الموصلات المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 15%. وتشير النتائج إلى أن الشركات الثلاث الكبرى في مجال الشرائح تسيطر معا على ما يصل إلى 86% من سوق معالجات الأجهزة المحمولة بالكامل.

واحتلت شركة سامسونغ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، المركز الرابع في القائمة بحصة سوقية تبلغ 7%.

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وبعد هواوي في المركز الخامس، تحتل شركة UNISOC الصينية المركز السادس وتبلغ حصتها في السوق 2%، بينما تسيطر شركة غوغل التي تحتل المركز السابع على 1% من السوق العالمية بمعالجات Tensor الخاصة بها.

ووجدت هواوي، وهي أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، نفسها بين الشركات الصينية الكبرى التي تضررت من الحظر الأمريكي الشامل على التكنولوجيا.

وفي عام 2019، منعت واشنطن الشركات الأمريكية من بيع البرامج والمعدات لشركة هواوي، وقيدت شركات تصنيع الرقائق الدولية التي تستخدم التكنولوجيا الأمريكية الصنع من الشراكة مع الشركة الصينية. وعزا البيت الأبيض الحظر التكنولوجي إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك احتمال شن هجمات إلكترونية من بكين أو التجسس عليها.

وقبل عام 2020، كانت هواوي رائدة عالميا في صناعة الهواتف الذكية، خلف سامسونغ وآبل فقط. ومع ذلك، فقد اعتمدت بشكل كبير على التكنولوجيا والمكونات المصنوعة في الولايات المتحدة أو التي تنتجها الشركات بموجب براءات الاختراع الأمريكية.

المصدر: RT