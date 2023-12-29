منعت بريطانيا مؤخرا الأوكرانيين من استخدام دباباتها Challenger 2 في الخطوط الأمامية للجبهة، كما سحبت الولايات المتحدة بعض أسلحتها أيضا وأعادتها إلى الخطوط الخلفية.

وعلى الرغم من أن Challenger 2 تعتبر دبابة أساسية في الجيش البريطاني فإن الجيش الأوكراني لا يعتبرها أساسية بسبب قلة عددها (10 دبابات فقط). كما لا يمكن اعتبارها دبابة مقاتلة لأنها لا تظهر إلا في الخطوط الخلفية بعيدا عن خط الالتماس المباشر بين القوات الروسية والأوكرانية.

Joe Giddens/PA Images via Getty Images

ويكمن سبب هذا القرار البريطاني في خوف السلطات البريطانية من فقدان ما تبقى من دباباتها في أوكرانيا في فترة وجيزة من الزمن بعد زجها الفاشل في القتال في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه. ويمكن أن يؤثر هذا الأمر سلبا، حسب البريطانيين، على سمعة المدرعات البريطانية، وقد يثير العديد من التساؤلات حول جودة تدريب الأوكرانيين في بريطانيا.

لذلك منعت بريطانيا الجيش الأوكراني من استخدام دباباتها Challenger 2 في الخطوط الأمامية.

وبالمناسبة فإن الأمريكيين تصرفوا بالمثل بالنسبة إلى دباباتهم M1A1SA. وعلاوة على ذلك تم سحب دبابات Leopard 2A4/6 ،Stridsvagn 122 ،M-55S من الخطوط الأمامية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا