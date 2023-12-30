الجيش الروسي يحصل على درونات "Hortensia" المطوّرة

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن وحدات من الجيش الروسي تسلّمت دفعة من درونات "Hortensia" المطوّرة.

وجاء في منشور للصحيفة:"حصلت قوات الاستطلاع التابعة لمجموعة فوستوك في الجيش الروسي على دفعة من درونات Hortensia 10 المطوّرة، وهذه الطائرات زوّدت بأجهزة تصوير حراري تمكن من استخدامها في عمليات الاستطلاع الليلي. قام بتسليم هذه الدرونات أعضاء المنظمة العامة للمحاربين القدامى في مدينة نوفوتشركاسك".

ومن جهتها أشارت الشركة المصنعة للدرونات المذكورة لوكالة "تاس" الروسية إلى أن الدرونات التي تم تسليمها حصلت على تعديلات تسمح لها بنقل حمولات أكبر مقارنة بدرونات Hortensia السابقة.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أشارت في وقت سابق إلى أن الجيش الروسي من المفترض أن يحصل على 500 طائرة مسيّرة مطوّرة من فئة " Hortensia 10" في شهر ديسمبر 2023.

بدأت روسيا باستخدام درونات Hortensia في العملية العسكرية الخاصة منذ عام 2022، ويمكن لهذه الطائرات أن تضرب أهدافا تصل لمسافة 7 كلم، كما يمكن زيادة نطاق عملها، والتحكم بها بتزويدها بمستقبلات إشارة إضافية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا