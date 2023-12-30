اكتشاف "تقويم سماوي" في مقبرة صينية قديمة!

اكتشف علماء الآثار في الصين مجموعة غامضة من القطع الخشبية الأثرية المستطيلة المرتبطة بتقويم فلكي قديم.

ووقع الاكتشاف داخل مقبرة عمرها 2000 عام محفوظة بشكل جيد في جنوب غرب البلاد.

ويبلغ عرض كل قطعة من القطع الخشبية البالغ عددها 23، حوالي بوصة (2.5 سم) وطولها 4 بوصات (10 سم)، وتعرض شخصية صينية مرتبطة بـ Tiangan Dizhi، أو "عشرة سيقان سماوية و12 فرعا أرضيا"، وهو تقويم فلكي صيني تقليدي تأسس في عهد أسرة شانغ، التي حكمت حوالي عام 1600 قبل الميلاد إلى نحو 1045 قبل الميلاد.

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ويعتقد علماء الآثار أن إحدى القطع ربما كانت تمثل العام الحالي، وأن القطع الـ 22 الأخرى كان من الممكن استخدامها لتحديد أي سنة معينة في التقويم القديم، وفقا لموقع China News الصيني.

ومع ذلك، ليس من الواضح بعد كيف تعمل مجموعة القطع الخشبية التقويمية.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذا الأثر القيّم في مقبرة قديمة، على الرغم من أن ممارسة كتابة الأحرف على شرائح من الخشب أو الخيزران كانت شائعة في الصين قبل اختراع الورق.

وتم اكتشاف القطع الخشبية والعديد من القطع الأثرية الأخرى في وقت سابق من هذا العام، في مقبرة في منطقة وولونغ، على بعد حوالي 870 ميلا (1400 كيلومتر) جنوب غرب بكين.

المصدر: لايف ساينس