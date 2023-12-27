ماذا سيحدث لو توقفت الأرض عن الدوران فجأة؟!

تتردد العبارة الشائعة "أوقف العالم، أريد النزول" منذ الخمسينيات، وتستخدم في الموسيقى الكلاسيكية والحديثة على حد سواء. ولكن توقف الأرض عن الدوران قد يكون مرعبا حقا.

تخيل أنك تسير على شاطئ مشمس في مكان ما على طول خط الاستواء، حيث تدور الأرض تحتك باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة (1674 كيلومترا في الساعة).

ولكن في حال توقف الدوران، ستطير في البداية باتجاه الشرق بسرعة 1040 ميلا في الساعة تقريبا (بفضل قانون القصور الذاتي الأول لنيوتن).

وقال جوزيف ليفي، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والبيئة في جامعة Colgate: "ستتأثر المياه بهذا التسارع المفاجئ. ولن تكون الأشجار والمباني آمنة أيضا، على الرغم من امتداد جذورها في الأرض، فالمواد الأرضية قوية تحت الضغط ولكنها ضعيفة للغاية تحت التوتر".

ماذا لو توقفت الأرض عن الدوران تدريجيا؟

قد يمنعك التباطؤ التدريجي من الانطلاق نحو السماء، ولكن بمجرد توقف الدوران، ستظل تواجه الكثير من المشاكل.

وبدلا من 12 ساعة، يمكن أن يستمر "اليوم" ستة أشهر. وأضاف ليفي أن الشمس التي لا تتوقف ستؤدي إلى حرق المحاصيل وتبخر الكثير من الماء.

ومن المحتمل أن يؤدي نقص الضوء والدفء إلى قتل العديد من النباتات المتبقية وتجميد الماء في الصفائح الجليدية.

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وقال ليفي إن خطوط العرض الأعلى قد تكون أكثر أمانا، لأن ضوء الشمس لن يكون شديدا بالقرب من القطبين. ولكن عليك أن تعتاد على أسلوب حياة البدو الرحل، حيث تطارد ضوء النهار إلى الأبد في جميع أنحاء العالم.

وعلى الأرض التي تدور، يضرب معظم الإشعاع الشمسي خط استواء الكوكب.

وقال ليفي: "بشكل عام، يرتفع الهواء الدافئ فوق خط الاستواء، ويهبط فوق القطبين بعد أن يبرد".

ولكن عندما يحصل نصف الكوكب فقط على ضوء الشمس المكثف لعدة أشهر متتالية، يحصل الكوكب على تدرج جانبي ثان في درجة الحرارة، ما يجعل التنبؤ بالطقس أكثر تعقيدا.

هل يمكن أن يتوقف دوران الأرض حقا؟

لا داعي للذعر، لكن دوران الأرض يتباطأ بفضل عملية تسمى كبح المد والجزر.

وتخلق جاذبية قمرنا عائقا صغيرا للغاية على دوران كوكبنا، لذلك في كل قرن، يتباطأ دوران الأرض بمقدار 2.3 مللي ثانية إضافية، وفقا لوكالة ناسا.

لكن من غير المرجح أن يوقف القمر دوران الأرض تماما.

وقال ليفي: "إن الأرض أكبر بكثير من القمر، ولها زخم زاوي أكبر بكثير نتيجة لذلك. إذا استخدمت زخم دوران الكوكب (كمية الحركة) لتلبية جميع احتياجات الإنسان من الطاقة، فسيستغرق الأمر ما يقرب من مليون سنة لإبطاء الكوكب حتى التوقف".

ومن المستحيل تقريبا لأي جسم في الفضاء أن يوقف دوران الأرض قبل ذلك الوقت.

المصدر: بيزنس إنسايدر