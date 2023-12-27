اكتشاف إكليل عمره 40 ألف عام بكهف دينيسوف في ألتاي

عثر علماء الآثار في كهف دينيسوف في إقليم ألتاي على مجوهرات أحفورية عمرها حوالي 40 ألف عام، مصنوعة من الحجر والأصداف وعظام وأسنان الحيوانات وعاج الماموث.

إقرأ المزيد





ويقول مكسيم كوزليكين كبير الباحثين في معهد الآثار والإثنوغرافيا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسيا في سيبيريا: "اكتشفنا لأول مرة في الكهف إكليلا مفككا مصنوعا من جدار عظم أنبوبي يعود لحيوان ثديي كبير. وهذه أول مرة نكتشف استخدام مثل هذه المواد المستخدمة في صنع هذه الأشياء".

ووفقا له، عثرنا على المجوهرات في نفس طبقة الكهف التي عثرنا فيها على سن الدينيسوفان.

وتجدر الإشارة إلى أن الدينيسوفان هم نوع شقيق لإنسان النياندرتال - بدأ اختلافهم التطوري قبل حوالي 640 ألف سنة. وقد سبق أن اكتشف العلماء بقايا رجلين وامرأة من الدينيسوفان في الكهف بالإضافة إلى ثلاثة أضراس وسلامية عام 1984 يعود تاريخها إلى قبل 60-120 ألف عام.

المصدر: تاس