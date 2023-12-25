العلماء يخترعون "حاسبة الموت"!

طور فريق من العلماء خوارزمية تستخدم قصة حياة الفرد للتنبؤ كيف سيعيش ومتى سيموت.

وكشفت الدراسة أن دقة النموذج المسمى "life2vec" تبلغ 78% تقريبا، ما يجعله على قدم المساواة مع الخوارزميات الأخرى المصممة للتنبؤ بنتائج حياة مماثلة.

وقام علماء في الدنمارك والولايات المتحدة بتدريب خوارزمية التعلم الآلي على مجموعة هائلة من البيانات الدنماركية، التي تشمل معلومات عن أكثر من ستة ملايين شخص، بما في ذلك الدخل والمهنة ومكان الإقامة.

وتوصلوا إلى نموذج مبتكر يمكنه معالجة اللغة البسيطة وتوليد تنبؤات حول احتمالية وفاة الشخص مبكرا، أو دخله على مدى حياته.

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ويستطيع العلماء طرح أسئلة بسيطة على life2vec، تماما كطريقة استخدام ChatGPT لكتابة أغنية أو قصيدة أو مقال.

وتم تدريب النموذج على البيانات من عام 2008 إلى عام 2016، وتنبأ بشكل صحيح بمن سيموت بحلول عام 2020 في أكثر من ثلاثة أرباع الحالات.

وقال الباحث الرئيسي سوني ليمان، أستاذ الشبكات والأنظمة المعقدة، إن البيانات كلها جاءت من الدنمارك، لذلك قد لا تنطبق التوقعات على الأشخاص الذين يعيشون في أماكن أخرى، إلى جانب حقيقة أن معظم الناس ربما لا يريدون معرفة متى سيموتون.

وأضاف: "إن النموذج يفتح وجهات نظر إيجابية وسلبية مهمة للمناقشة والتعامل معها سياسيا".

يذكر أنه عند طرح النموذج لعامة الناس، فإن قوانين الخصوصية الدنماركية ستجعل من غير القانوني استخدام life2vec لاتخاذ قرارات بشأن الأفراد، مثل كتابة وثائق التأمين أو اتخاذ قرارات التوظيف.

نُشرت الدراسة في مجلة Nature Computational Science.

المصدر: ديلي ميل