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روسيا.. ابتكار شريط لاصق يسرع التئام الجروح

العلوم والتكنولوجيا

روسيا.. ابتكار شريط لاصق يسرع التئام الجروح
Globallookpress Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
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حصل علماء جامعة مايكوب الحكومية التكنولوجية على براءة اختراع لشريط لاصق أثبت فعاليته في شفاء الجروح، يعتمد على مادتي البكتين والكولاجين.

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ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذا الشريط يفيد حتى في التئام الجروح القديمة وتسريع عمليات التجدد وكذلك يمنع العدوى الثانوية للجرح. وقد اختبر الشريط بنجاح في مستشفى أديغيا تحت إشراف أطباء وجراحين متخصصين.

وجاء في بيان المكتب: "عند لصق الشريط على الجرح، يضمن عزله تماما عن الوسط، وتساعد خصائص البكتين المضادة للبكتيريا والأكسدة على تنظيف الجرح. كما أن الكولاجين يعزز التكوين المتسارع للأنسجة الحبيبية، والصبار مسكن ومطهر ويعزز تجدد الأنسجة، أما الغليسيرين فيوفر اللدونة، ما يسمح بالحفاظ على سلامة الشريط أثناء الاستخدام".

المصدر: تاس

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