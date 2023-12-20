اكتشاف مضاد حيوي جديد في أنف الإنسان

اكتشف علماء من جامعة توبنغن في ألمانيا مضادا حيويا جديدا في أنف الإنسان للبكتيريا المسببة للأمراض.

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وتشير مجلة Nature Microbiology إلى أن الجزيء المسمى إبيفادين، ينتج من سلالات محددة من البكتيريا من نوع المكورات العنقودية الجلدية "Staphylococcus epidermidis"، التي توجد على الغشاء المخاطي للجدار الداخلي للأنف، وكذلك على سطح الجلد.

والإبيفادين فئة جديدة من المركبات المضادة للميكروبات التي تقتل الكائنات الحية الدقيقة لم تكن معروفة من قبل، يمكن استخدامها كهيكل رئيسي لتطوير مضادات حيوية جديدة. ويعمل الإبيفادين بفعالية ضد البكتيريا التي تتنافس مع المكورات العنقودية البشرية، وكذلك ضد البكتيريا من بيئات أخرى، مثل الأمعاء وبعض الفطريات.

وهذه المادة فعالة بشكل خاص ضد المكورات العنقودية الذهبية، وهي مسببات أمراض المستشفيات التي تكون خطيرة بشكل خاص عندما تصبح مقاومة لمضادات الحيوية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان بالإمكان استخدام الإبيفادين أو مشتقاته في العلاج.

المصدر: لينتا. رو