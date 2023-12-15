حرائق الغابات تحول بعض معادن التربة إلى مواد مسرطنة خطيرة

اكتشف علماء جامعة ستانفورد أن حرائق الغابات تحول العناصر المعدنية الموجودة في التربة إلى مواد مسرطنة يمكن أن تنتقل بالهواء ويستنشقها رجال الإطفاء ومن يعيش في مناطق اتجاه الريح.



وتشير مجلة Nature Communications، إلى أن الكروم ثلاثي التكافؤ الموجود في التربة لا يشكل خطورة على الصحة. ولكن في درجة حرارة أعلى من 200 درجة مئوية يتأكسد ويتحول إلى كروم سداسي التكافؤ. واتضح للباحثين أن 35 بالمئة من الكروم الموجود في التربة يتأكسد بسبب الحريق ويتحول إلى سداسي التكافؤ.

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وتوصل العلماء إلى هذه النتائج من تحليل عينات التربة والرماد التي تم جمعها بعد عام تقريبا على حرائق الغابات في كاليفورنيا، وتبين أن تركيز المعدن السام، تراوح بين 327 إلى 13100 ميكروغرام لكل كيلوغرام وهو على شكل جزيئات صغيرة يمكن أن تنقلها الرياح القوية بسهولة.

ووفقا للباحثين يجب إجراء المزيد من البحث لتحديد تركيز الكروم سداسي التكافؤ في دخان حرائق الغابات، وكذلك لدراسة السمية المحتملة للمعادن الأخرى، مثل المنغنيز والنيكل، الموجودة في التربة. بالإضافة إلى ذلك، تشير النتائج إلى ضرورة استخدام الأقنعة الواقية وتركيب أجهزة تنقية الهواء للأشخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن حرائق الغابات خلال أعوام 2001-2020 التي اندلعت في البرازيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا قضت على ما يقارب من 25 مليون هكتار من الغابات.

المصدر: Gazeta.Ru