" الملاكم ناديا".. روبوت يمارس الملاكمة بطريقة مدهشة! (فيديو)

بدأ عدد من الروبوتات في اقتحام عالم الرياضة بالفعل، من حارس مرمى روبوتي بأربعة أرجل إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي من غوغل.

والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في الملاكمة، حيث أظهر مقطع فيديو مثير للقلق، روبوتا ضخما يتصارع مع إنسان، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب.

ويوصف الروبوت، الذي يطلق عليه اسم "ناديا"، بأنه "الجيل القادم من الآلات ببنية بشرية للجيل القادم من الروبوتات".

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وأثارت اللقطات مخاوف العديد من المشاهدين، حيث علق أحدهم: "انتظر حتى يحصل الروبوت على العقل ويضربك بشكل حقيقي".

ويأتي "ناديا" من بنات أفكار الباحثين في IHMC Robotics وBoardwalk Robotics.

ويوضح IHMC على موقعه على الإنترنت: "إن اسم الروبوت يأتي تيمنا بلاعبة الجمباز الشهيرة ناديا كومانيسي، كإشارة إلى هدف التصميم النهائي - تحقيق نطاق الحركة البشرية".

وتم تصميم الروبوت ليكون مرنا، ويحتوي على 29 مفصلا، ما يوفر بعضا من أعلى نطاقات الحركة لأي "إنسان آلي" حتى الآن.

وفي الفيديو الأخير، يتم عرض هذا النطاق المذهل من الحركة عبر عرض الملاكمة.

وفي هذه الحالة، يتم التحكم في الروبوت عن بعد بواسطة باحث يرتدي سماعة رأس للواقع الافتراضي وأجهزة تحكم، على الرغم من أن المطورين يقولون إنه يمكن أن يكون مستقلا بالكامل في المستقبل.

ويقول IHMC Robotics إن الهدف الأوسع لـ"ناديا" هو تطوير "روبوتات أرضية عالية الحركة يمكنها العمل في البيئات الداخلية". ويمكن استخدام الروبوت في عدد من القطاعات، بما في ذلك مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث وإبطال القنابل.

المصدر: ديلي ميل