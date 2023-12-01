استخدم الجيش الروسي مجمع "يازيكوفد" (اللغوي) الصوتي في المنطقة العسكرية الخاصة، والذي يبث دعوات للجنود الأوكرانيين من أجل الاستسلام.

وأفاد بذلك أحد قادة الوحدات العسكرية الروسية التابعة لمجموعة قوات " الدنيبر" في جنوب أوكرانيا في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن القائد العسكري قوله إن المجمع المتنقل تم وضعه على مدرعة "تيغر" (النمر) الروسية الصنع، وهو مخصص للبث الصوتي الإذاعي والتلفزيوني في مناطق العدو "الحمراء" و"الخضراء" القريبة من الخط الأمامي والبعيدة عنه.

وقال المصدر إن البث يتم الآن باللغتين الروسية والأوكرانية، وأضاف إنهم يمكن أن يبثوا باللغة الإنجليزية أيضا نظرا لوجود عدد كبير من المرتزقة الأجانب في صفوف القوات الأوكرانية

وأشار العسكري الروسي إلى أن عمل المجمع يُؤتي ثماره بشكل واضح لأن هناك "تدفقا ثابتا" لأسرى الحرب من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر وضفته اليسرى.

وعلى سبيل المثال فإن الأسير الأوكراني من لواء المشاة الـ38 رسلان نيستيريوك قد أكد أنه اتخذ قرار الاستسلام بعد سماعه رسالة صوتية من الجيش الروسي.

وكان قائد وحدة "أحمد" العسكرية الخاصة قد أشار في وقت سابق إلى أن معظم مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون للقوات المسلحة الروسية في أول فرصة تتاح لهم.

جدير بالذكر أن النيابة العامة الأوكرانية أعلنت مؤخرا أن نحو 4600 جندي أوكراني غادروا وحداتهم العسكرية عام 2023 وهربوا من الجيش.

المصدر: روسيسكايا غازيتا