بدء اختبارات غواصة نووية روسية جديدة من الجيل الرابع

شهد مصنع "سيفماش" في ميناء "سيفيرودفينسك" بشمال روسيا خروج غواصة "أرخانجلسك" النووية الاستراتيجية من معمل الصيانة، ما يعني الانتهاء من بنائها قريبا.

وستبدأ اختباراتها المصنعية والبحرية. وحضر مراسم انتهاء المرحلة الرئيسية لبناء الغواصة قائد سلاح البحرية الروسي اللواء نيقولاي يفمينوف ومدير عام مصنع "سيفماش " ميخائيل بودنيتشينكو والمسؤولون في مقاطعة أرخانجلسك الروسية.

وتعد "أرخانجلسك" غواصة ثالثة تنتج على دفعات في أسرة الغواصات من مشروع "ياسن - إم" المطور، وهو الجيل الرابع للغواصات النووية.

وسبق لمصنع "سيفماش" أن أطلق 3 غواصات حديثة من هذا المشروع قد دخلت الخدمة في البحرية الروسية، وهي "نوفوسيبيرسك" و"قازان" و"سيفيرودفينسك". وقد بدأت الاختبارات الحكومية لغواصة "كراسنويارسك" من المشروع نفسه. وماتزال 4 غواصات أخرى من مشروع "ياسن - إم" على قيد البناء في المصنع نفسه.

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يذكر أن سرعة الغواصة تصل 31 عقدة بحرية تحت الماء و16 عقدة بحرية على سطح البحر، عمق الغطس 520 مترا، العمق الأقصى 600 متر، إزاحة الغواصة 13800 طن، طولها 139 مترا. وبمقدورها البقاء في البحر لمدة 100 يوم.

وسيتم تزويد الغواصة بـ32 صاروخا فرط صوتيا من طراز "سيركون" و"أونيكس" أو "كاليبر"، كما سيتم تزويدها بأجهزة الطوربيد الحديثة ومنظومة "فيربا" للصواريخ المضادة للجو.

المصدر: روسيسكايا غازيتا