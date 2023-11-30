هل سيشهد كوكبنا ولادة "إعصار أبدي" ؟!

إن مناخ الأرض يتغير بسرعة، ونتيجة لذلك يمكن أن يتعرض كوكبنا لإعصار دائم، فهل ستتحقق هذه التوقعات القاتمة؟

وقال عالم المناخ الروسي أليكسي كارنوخوف، الباحث في مركز "بوشينو" للبحوث البيولوجية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن المناخ على الأرض يتغير بسرعة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يظهر "إعصار أبدي" على الكوكب. قد يستمر طوال العام بشكل دائم مثل "البقعة الحمراء" على كوكب المشتري".

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يصف أليكسي كارنوخوف هذا الإعصار على النحو التالي: "لنفترض أنه نشأ قبالة ساحل الصحراء الكبرى (على ما يبدو في شرق المحيط الأطلسي)، ثم عبر المحيط الأطلسي، وأحدث فوضى قبالة سواحل فلوريدا، ثم عبر نيكاراغوا وانتهى به الأمر في المحيط الهادئ. ثم هاجم فيتنام وإندونيسيا والهند".

وليس من الواضح من كلام العالم ما إذا كان الإعصار سيدور بعد ذلك بدائرة كاملة وسينتهي به الأمر في أفريقيا مرة أخرى.

إعصار أبدي على المشتري

لاحظ جيوفاني كاسيني عام 1665 شيئا مستديرا على كوكب المشتري. وقد تم رصده من قبل. لكن لم تكن هناك تلسكوبات جيدة. وسرعان ما استوضح عالم الفلك أن المقصود بالأمر هو إعصار أو بالأحرى زوبعة تدور في مكان واحد تقريبا. وأبعادها أكبر بعدة أضعاف من الأرض.

ومنذ ذلك الحين ظلت الأمور على هذا النحو، دون أن تتغير تقريبا. لكن منذ القرن الثامن عشر حتى عام 1869 كان هناك شيء ما يخيّم عليه. وفي السنوات الأخيرة، يبدو أنها تميل إلى الانهيار والتلاشي، ولكن، كما يقول علماء الفلك ، هناك شيء يغذّيها من الأسفل، لكن لا يعلم أحد ما هو. تُلقب الدوامة بـ"البقعة الحمراء العظيمة"، فهي في الواقع حمراء..

المصدر: كومسومولسكايا برافدا