العلماء يدرسون تأثير العزلة في مناعة الإنسان

وفقا لسيرغي بونوماريوف مدير مختبر فسيولوجيا منظومة المناعة بمعهد المشكلات الطبية الحيوية، سيحاول العلماء معرفة إلى أي حد يمكن أن تنخفض مناعة الشخص المعزول عن العالم الخارجي.

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ويشير بونوماريوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المشاركين في تجربة SIRIUS-23 (العزلة لمدة عام كامل) التي تحاكي الرحلة إلى القمر سيخضعون إلى هذه الدراسة.

ويقول: "نتوقع أن تؤدي إطالة مدة العزلة إلى انخفاض في المؤشرات. ولكن في الوقت نفسه، تقليص الوظائف إلى الحد الأدنى المرتبط بوجودهم في مكان مغلق على الأرجح، سيصل إلى مستوى معين ويستقر. ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا تأكيد هذا الأمر، لذلك نجري تجربة".

ووصف بونوماريوف انخفاض المناعة الذي لاحظه الباحثون خلال التجربة التي استمرت أربعة أشهر، بأنه "بدائي"، ولكن بعد ثمانية أشهر من العزلة، أصبحت "الصورة كاملة" وواضحة.

ووفقا له إن مشاركة ستة أشخاص في كل مرحلة من تجارب سيريوس، لا تكفي لجمع بيانات إحصائية كافية للعلم. لذلك، يتم تكرار بعض الدراسات خلال كل تجربة، من أجل مقارنة البيانات التي تم الحصول عليها.

المصدر: نوفوستي