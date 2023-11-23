اكتشاف السر وراء "وضعية موت" ديناصور غير معروف سابقا

اكتشف علماء الحفريات في منغوليا هيكلا عظميا شبه مكتمل لنوع غير معروف سابقا من ديناصورات "عظايا ألفاريز" التي عاشت قبل أكثر من 72 مليون سنة.

وعثر على الديناصور الذي أطلق عليه اسم Jaculinykus yaruui، محفوظا بشكل جيد في صحراء جوبي في تكوين بارون جويوت في منغوليا، حيث وجد العلماء أن معظم العظام ما تزال مرتبة في وضع الموت الأصلي للديناصور.

New alvarezsaur Jaculinykus yaruui: https://t.co/tRIq4xM8A0 Had two-fingered hands and was preserved in a bird-like resting pose, very cool! #dinosaurspic.twitter.com/X9JyOKUQaR — Alberta Claw (@albertonykus) November 15, 2023

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واستخرج العلماء الجمجمة والهيكل العظمي الكامل تقريبا للديناصور. ويعتقد العلماء في منغوليا الآن أنهم ربما اكتشفوا السر وراء "وضعية موت" هذا الديناصور.

ويبدو أن العظام تظهر أن المخلوق مات في وضعية نوم هادئة نسبيا، حيث كان رأسه مطويا فوق أطرافه وذيله ملفوف بشكل مريح حول جسده. وكان وضعه هذا يشبه وضع الطيور الحديثة أثناء الراحة، ما يشير إلى أن هذه الديناصورات لم تكن تشبه الطيور فحسب، بل ربما تصرفت مثلها أيضا.

وينتمي الديناصور إلى "عظايا ألفاريز"، وهي جزء من مجموعة ديناصورات أكبر تسمى "مانيرابتورا"، والتي تضم الطيور والديناصورات الشبيهة بالطيور التي كانت أقرب أقربائها.

وجاب الديناصور المكتشف حديثًا كوكبنا خلال العصر الكامباني في أواخر العصر الطباشيري، منذ ما بين 84 و72 مليون سنة.

وعثر العلماء إلى جانب Jaculinykus yaruui على حفريتين أخريين لديناصورات في وضع مماثل في منغوليا.

وأفادوا أن الحفرية الجديدة تشير إلى أن سلوك النوم هذا ربما كان أكثر شيوعا من المتوقع بين الأقارب من غير الطيور للطيور الأولى.

A lot of tiny teeth found around mandible of Jaculinykus. They are 1~5 mm, so we can guess what alvarezsaurids fed on.



Alvarezsaurid pelvis is also very unique having large caudal muscle spaces despite strongly reduced their fourth trochanter on femur. pic.twitter.com/6TYwVipQ7J — K.Kubo (@kohtapalaeo) November 19, 2023

ويوضح عالم الحفريات، الدكتور جينغماي أوكونور، والأمين المساعد للزواحف الأحفورية في المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو: "لقد رأينا جميعا البط ينام ورؤوسه مدسوسة تحت أجنحته. ثم ترى هذا الديناصور الصغير بنفس وضعية النوم. هذا دليل ملموس على السلوكيات التي أصبحت اليوم فريدة من نوعها بين الطيور. والآن، يمكننا أن نقول في الواقع إن هذه ليست سمة فريدة من نوعها للطيور".

This sleeping beauty just got a wake-up call!



The #NewSpecies of #dinosaur, called Jaculinykus, was buried over 70 million years ago and is still in the same pose it slept in!



That's not the only unusual thing about it. Discover more for #FossilFriday 👇https://t.co/27Jfbnx0B7 — Natural History Museum (@NHM_London) November 17, 2023

وتتبنى الطيور الحديثة وضعية النوم عندما تموت للحفاظ على حرارة الجسم. ويعتقد العلماء أن الوضعية ربما تكون قد خدمت غرضا مشابها لـ Jaculinykus yaruui.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، عالم الحفريات كوتا كوبو، إنه على مدار تطورها، تقلص حجم "عظايا ألفاريز"، الأمر الذي ربما دفعها إلى تبني نفس استراتيجية التنظيم الحراري التي يستخدمها أبناء عمومتها من الطيور.

المصدر: إندبندنت