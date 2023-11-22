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روسيا والكويت تطوران خوارزمية لكشف مرض باركنسون في جزء من الثانية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا والكويت تطوران خوارزمية لكشف مرض باركنسون في جزء من الثانية
Globallookpress Jens Kalaene
صورة تعبيرية
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ابتكر علماء من جامعة بتروزافودسك الروسية، بالتعاون مع أخصائين من كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، خوارزمية تعليم آلي لتشخيص ومراقبة تطور مرض باركنسون.

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ويشير دميتري كورزون رئيس المشروع، المدير العلمي لمركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة، إلى أنه تستخدم في هذه العملية بيانات مخطط كهربية الدماغ (EEG)، التي تستخدم في الأجهزة الطبية المحمولة. ويمكن تمثيل المكون التحليلي للنظام بأي جهاز: جهاز كمبيوتر وهاتف محمول وخادم سحابي وما إلى ذلك.
ويحتاج المريض إلى تشغيل جهاز القياس مرة أو عدة مرات وإجراء التشخيص (مثلا، بالضغط على زر في البرنامج على هاتفه) ، الذي يستمر أقل من دقيقة. يحصل المريض بعدها مباشرة على النتائج بنفسه (على شاشة الهاتف)، ويمكنه إرسالها إلى الطبيب.
ويقول كورزون: "يتحول هذا الجهاز إلى مساعد رقمي يراقب حالة المريض في الحياة اليومية. ويسمح هذا بتسريع عملية رقمنة الطب، ومراقبة صحة الأشخاص الذين، لسبب أو لآخر، غير قادرين على زيارة المراكز الطبية بانتظام".
ووفقا له، قد لا يكون هذه البرنامج كافيا للتشخيص، لذلك تبقى استشارة الطبيب الأخصائي أمرا ضروريا.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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